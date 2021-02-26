"Господи! Дай ему сил и здоровья!": муж страдающей от рака Анастасии Заворотнюк сильно сдал

Петр Чернышев вынужден работать на износ, чтобы обеспечивать страдающей от недуга супруге достойный уход Фото: Борис КУДРЯВОВ

Муж Анастасии Заворотнюк, которая вот уже два года борется с раком мозга, встревожил россиян. Петр Чернышев вынужден работать на износ, чтобы обеспечивать страдающей от недуга супруге достойный уход, а также содержать семью , в которой подрастает двухлетняя дочь Мила. Тяжелые нагрузки сказались на внешности знаменитого фигуриста.

Татьяна Навка разместила в блоге совместное фото с 50-летним мужем Анастасии Заворотнюк. Фигуристы вместе катаются в ледовых шоу. А теперь Петр Чернышев и Навка снялись в кино.

"Вечером на Красной площади отсняли наше с Петром катание, как часть русского достояния. Это будет западный документальный фильм о современной России, не с утрированной историей с медведями, балалайками и ушанками, а о красоте нашей природы, архитектуры, искусства, о талантливых людях, широте русской души и инновациях. Современный взгляд на культуру России ХХI века глазами американского телевидения. Надеюсь, получится очень красивый фильм, который откроет туристическому миру глаза на нашу страну и еe туристический потенциал!", - сообщила Татьяна в блоге.

Меж тем подписчики Олимпийской чемпионки обратили внимание на то, как выглядит ее партнер. Судя по всему, изнурительная работа, тревоги за страдающую от глиобластомы супругу и забота о маленькой дочке сильно изматывают Чернышева.

"Петр, что-то сдал совсем, уставший, бледный", "На фото у него вид уставший, запущенный", "Петр такой уставший, Господи! Дай ему сил и здоровья!", "Петру бы подстричься и побриться не мешало... Он выглядит очень измотанным", "Боже, как Петр плохо выглядит сейчас", "Рада увидеть Перта. Происходящее в семье не могло не отразиться на внешности. Желаю его семье удачи и выздоровления его жены. Крепитесь", - пишут фолловеры.

Напомним, Анастасия Заворотнюк в настоящее время борется с раком мозга. Петр Чернышев готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась. Благодаря выступлениям в ледовых шоу он зарабатывает деньги на лечение супруги. Не секрет, что и само лечение, и реабилитация онкобольных пациентов требует постоянных финансовых вливаний. Реабилитационный центр, услуги врачей и сиделок, процедуры и лекарства - на все нужны сотни тысяч рублей. Деньги у Петра есть. За один выход на лед он получал около 300 тысяч рублей.