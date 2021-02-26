«Слово «люблю» я говорил раза три за 37 лет»: закулисье шоу «Холостяк» с Тимати – что будет в финале и почему в невестах опять модели

Тимати предпочитает летать в самолетах один. Вы верите, что бизнесмен будет искать невесту на телешоу? Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В марте по воскресеньям нам будут показывать уже восьмой сезон телепроекта «Холостяк». В этом шоу в разных странах мира предусмотрена борьба 25 женщин за руку и сердце одного мужчины. В нашей стране выбирают в главные герои медийного персонажа, чтобы обеспечить рейтинг телесмотрения проекту. Удивительно, но все предыдущие выпуски разобраны «по частям» и предположениям о том, что участницы идут туда ради пиара, а герои – за пиаром и гонораром. Однако рейтинги от сезона к сезону растут. Видимо женщинам у экранов хочется сопереживать романтическим историям и свиданиям, подготовленным креативными продюсерами. Не хватает нам красивой сказки в жизни. Так что же ожидается в новом сезоне самого романтичного телепроекта, где главным героем стал бизнесмен и музыкант Тимати?

Даша Погадаева в 2018 году снялась в клипе с Тимати. А теперь стала участницей «Холостяка»

Снимали телепроект в этот раз в ОАЭ в сжатые сроки – все из-за пандемии. Выбор стран, куда можно отправиться был ограничен, поэтому большая съемочная команда и участницы в конце ноября улетели в Дубай. Там в декабре и отсняли основные сюжеты шоу. Все действующие лица шоу подписали договор о неразглашении закулисья проекта, в противном случае – штрафы. По слухам, в финале Тимати не выберет ни одну из участниц себе в невесты – так уже поступал Алексей Воробьев. Посмотрим – узнаем. Иногда в подобных телепроектах снимают и монтируют пару вариантов финала, чтобы не было утечки информации. Впрочем, выбор невест из проекта Тимуром Батрутдиновым, Егором Кридом и другими холостяками тоже ни к чему в реальной жизни не привел – отношения за семь сезонов ни у одного из холостяков с выбранной на шоу «невестой» не сложились. Но показательные выступления были красивыми.

Участницы в российском «Холостяке» часто жаждут пиара. К примеру, финалистки выпуска с Егором Кридом – Виктория Короткова и Дарья Клюкина после «Холостяка» набрали армию подписчиков в инстаграме и получили приличные рекламные контракты, стали медийными персонами. В прошлом сезоне среди героинь отметилась даже экс-жена Александра Кержакова, которая тогда начинала карьеру блогера, телеведущей. И в этом сезоне мы увидим немало красоток модельной внешности. К примеру, модель Марию Вебер, которая торгует купальниками и очень похожа на последнюю пассию Тимати. Или вот модель, блогер, еще и телеведущая Дарья Погодаева – по «случайному» совпадению она в 2018-м году снималась в клипе Тимати. Даша в интервью даже не скрывает, что не сама штурмовала кастинг: ей в инстаграме написала директор по кастингу. Считается, что зрителям приятно наблюдать за привлекательными участницами. К тому же, мужчины из шоу-бизнеса предпочитают красоток модельной внешности. Хотя продюсеры разбавят их парочкой иных типажей — так нужно для сюжета.

Одна из участниц нового «Холостяка» Мария Вебер — копия последней гражданской жены Тимати Анастасию Решетова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ждать результата кастинга и работы продюсеров осталось недолго. Неожиданным стал бы финал «Холостяка» и его послесловие, в котором Тимур Юнусов (годовой доход по данным Forbes $5,1 млн или 379 млн. руб.) влюбился и женился. Но так не бывает. Кстати, Тимати, по недавнему признанию его мамы, не женился даже на двух моделях, которые родили ему дочь и сына – Алене Шишковой и Анастасии Решетовой. Но мечтать не вредно. А уж тем более у экранов телевизоров. Там все будет красиво. Как, например, этот монолог Тимати о любви из нового «Холостяка»: «Я предполагаю, что слово «люблю» я говорил раза три за 37 лет. Я говорю уже про совсем осознанное время. Считаю, что для мужчины возраст нормального становления после 25-ти, а в идеале после 30-ти лет. К 30-ти годам четко понятно, когда говоришь «люблю» - что имеешь ввиду. Я не знаю как у других. Говорю только исходя из своего опыта». Тимати грозит: «Многое пойдет не по плану – это то, зачем я пришел!» Хотите верьте – хотите нет.

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