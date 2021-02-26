Безусловно главная сделка Премьер-Лиги — переход Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Времена больших денег и громких переходов звёздных игроков в Российскую Премьер-Лигу, таких как Это’О, Халк и Виллиан, давно прошли. Российские клубы всё больше живут по средствам, чаще всего не имея права на ошибку при покупке футболистов. Плюс, влияние пандемии и спад на европейской арене — всё это сделало прошедшее трансферное окно в России, которое закрылось 25-го февраля, одним из самых скучных и скромных на суммы в истории.

Тем не менее даже в таких кризисных условиях наши клубы сумели провести несколько сделок, которые если и не претендуют на приставку «супер», то совершенно точно смогли обратить на себя внимание. «Комсомолка» посчитала, сколько наши клубы потратили за этот переходный период. Цифры самые скромные. Более того, четыре клуба вообще отказались от приобретений.

«Спартак» — 9,2 млн Евро

Московский «Спартак» раскошелился в прошедшее трансферное окно больше остальных команд РПЛ, причём существенно больше. Хотя на счету красно-белых всего два приобретения, они оба готовы претендовать на топ-5 трансферов зимы. Безусловно главная сделка Премьер-Лиги — переход Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» за 8,5 млн Евро. Один из творцов чемпионства 2017-го года возвращается на «Открытие Арену», а клуб заработал на переходах Промеса 12,5 млн Евро — уходил Квинси из «Спартака» за 21 млн Евро.

Йоррит Хендрикс — ещё одно важное приобретение красно-белых, на котором клуб сэкономил максимально. Москвичи заплатили за голландца смешные 700 тыс Евро, хотя его трансферная стоимость оценивается в 4 млн Евро. Всё дело в истекающем контракте Хендрикса с ПСВ, который позволил «Спартаку» существенно сбить цену.

«Локомотив» — 2, 862 млн Евро

«Локомотив» в прошедшее трансферное окно решил залатать брешь в обороне, оставшуюся от Райковича. Самым дорогим приобретением «железнодорожников» стал 29-летний бразильский защитник Пабло, купленный у «Бордо» за 2,5 млн Евро. Деньги не великие, но после Райковича Пабло просто необходимо их оправдывать. Два провальных трансфера на одну позицию могут сильно сказаться на экономике и игре «Локо».

Также красно-зелёные решили вложиться в двух молодых футболистов: Илья Берковский перебрался в «Локо» из стана московского «Торпедо» за 250 тыс Евро, а теперь уже бывший футболист «Факела» Андрей Никитин обошёлся «Локомотиву» в 112 тыс Евро.

ЦСКА — 2 млн Евро

ЦСКА провёл две сделки, заслуживающих внимание. Норвежский полузащитник Эмиль Бохинен перебрался в стан «армейцев» за 1,5 млн Евро. По всей видимости, Бохинен должен стать заменой Кристиану Бистровичу и очередным футболистом «на вырост», с которыми в ЦСКА всегда умели работать, а главное — зарабатывать на их продаже.

Главной по качеству и шуму вокруг сделки, но не по её сумме стал трансфер Саломона Рондона из китайского «Далянь Про». ЦСКА экс-футболиста «Рубина» и «Зенита» взял в аренду до конца сезона. Соглашение обошлось красно-синим в 500 тыс Евро. Возможно, чуть менее, чем через полгода Рондона ждёт полноценный контракт с ЦСКА, а клуб — новый транш в Китай.

«Ростов» — 778 тыс Евро

Первым клубом, не добравшимся в тратах даже до миллиона, стал «Ростов». Главным приобретением ростовчан стал нападающий из Гамбии Али Соу. Хотя соглашение Соу и «Ростова» арендное, клубу с берегов Дона пришлось отдать за него софийскому ЦСКА 500 тыс Евро.

Далее — по мелочи. «Ростов» заключил полноценный контракт с экс-железнодорожником Романом Тугаревым. Сумма компенсации в «Локомотив» за молодого российского вингера составила 168 тыс Евро. Также красно-синие ряды пополнил защитник из «Енисея» Томас Рукас. За него «Ростову» пришлось выложить 110 тыс Евро.

«Ахмат» — 500 тыс Евро

«Ахмат» раскошелился лишь на одну сделку этой зимой. Грозненцы усилили линию нападения румыном Габриэлем Янку. За 26-летнего форварда «Ахмату» пришлось заплатить румынскому «Вииторулу» кругленькие 500 тыс Евро.

«Рубин» — 500 тыс Евро

«Рубин» провёл неплохую трансферную кампанию. Казанцы обогатились двумя футболистами из «Тамбова», которые ушли из команды на правах свободных агентов, Алексеем Грицаенко и Михаилом Костюковым. Заключили арендное соглашение с японским полузащитником Мицуки Саито. Но лишь за один переход пришлось заплатить.

Казанцы заполучили талантливого опорного полузащитника из «Зенита» Леона Мусаева. Его переход стороны оценили в 500 тыс Евро.

«Сочи» — 350 тыс Евро

Далее — «Сочи» и совсем скромные 350 тыс Евро, которые заплатили за экс-голкипера «Краснодара 2» Дениса Адамова. Трансферная кампания черноморской команды не обошлась без футболистов «Зенита», но молодой зенитовский защитник Данила Проход пришёл в «Сочи» в рамках бесплатной аренды.

«Урал» — 315 тыс Евро

Самой дорогостоящей покупкой «Урала» стал Рамзан Гаджимурадов — 23-летний вингер из «СКА-Хаборовска» Сергея Юрана. Обошёлся он екатеринбуржцем всего в 160 тыс Евро.

Сделки ещё двух молодых и перспективных футболистов оказались и того скромнее. Нападающий Артём Максименко был куплен у «Велеса» за 100 тыс Евро, а экс-защитник «Ахмата» Арсен Адамов — за 55 тыс Евро.

«Краснодар» — 290 тыс Евро

Несмотря на откровенно слабые результаты «Краснодара» в чемпионате, команда Сергея Галицкого в минувшее трансферное окно решила не усиливаться и провернула лишь одну сделку. Защитник Лео Гигличидзе из «Чайки» обошёлся быкам в 290 тыс Евро. Видимо, после прошлого летнего трансферного окна, в котором «Краснодар» расстался чуть менее чем с 30 млн Евро, им понадобился небольшой отдых.

«Уфа» — 200 тыс Евро

Олег Иванов, плотно ассоциировавшийся с «Ахматом», сменил Грозный на Уфу, но этот трансфер для уфимцев обошёлся бесплатно. А вот за кого пришлось отдать деньги, так это за молодого опорного полузащитника из Норвегии с африканскими корнями Парфе Бибозу, трансфер которого оценивается в 200 тысяч Евро. «Уфа» не изменяет себе и пытается раскрывать молодые таланты. Кстати, к уфимцам присоединился и Остон Урунов, ранее уходивший из Башкортостана в «Спартак», но эта арендная сделка оказалась для «Уфы» бесплатной.

«Ротор» — 110 тыс Евро

Несмотря на скромные 110 тыс Евро в графе «потрачено», волгоградский «Ротор» очень неплохо пополнил свои ряды. Целых четыре футболист присоединились к «Ротору» из «Астаны», но все они были оформлены, как соглашения со свободными агентами, на который волгоградцы не потеряли ни копейки. Все 110 тысяч Евро ушли в «СКА-Хабаровск» за 24-летнего нападающего Игоря Обухова, который теперь будет защищать цвета Волгограда.

«Химки» — 30 тыс Евро

Самым скромным клубом из всех соискателей усиления оказались «Химки». Подмосковный клуб потратил всего 30 тыс Евро за 18-летнего центрального нападающего Никиту Былахонцева. Кстати, к химчанам присоединился спартаковец Максим Глушенков, но только лишь на правах аренды.