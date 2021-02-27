Сын Елены Яковлевой угодил в громкий скандал

Денис Шальных возмущен Фото: СОЦСЕТИ

Имя единственного сына Елены Яковлевой опять на слуху. Денис Шальных угодил в громкий скандал. Его обвинили в жестоком обращении с животными.

Сын актрисы Елены Яковлевой и его девушка Светлана решили взять из приюта четырех котов. Влюбленные души не чают в пушистиках и стараются создать им максимально комфортные условия. Но совершенно неожиданно пара столкнулась с обвинениями в жестоком обращении с животными.

С нелестными словами в адрес Дениса Шальных выступила девушка-волонтер. "В их семье есть еще и собака, которую бьют, потому что она не слушается. Я предложила кинолога, на что в беседу вклинился парень и стал писать мне оскорбительные голосовые про то, куда мне идти и какая я убогая", - возмутилась зоозащитница. После чего бросила клич по тематическим пабликам - мол, Шальных нельзя доверять питомцев.

Когда сын актрисы узнал об этом, его буквально затрясло. Дело в том, что с детства молодой человек просто обожает собак и кошек. Об этом знают все его друзья, а звездная родительница не раз рассказывала о добром сердце отпрыска. Не так давно, потеряв четвероногого друга, он ревел навзрыд.

Шальных заявил, что действительно обругал барышню в ответ на ее обвинения. Но сделал это из-за того, что она обнародовала его телефон и адрес проживания. "Какая-то дурная ситуация. Я могу принять все и даже согласиться с тем, что я могу быть некультурным, отвратительным, могу выражаться обсценной лексикой, могу грубить и говорить нехорошие вещи по отношению к человеку. Но за очень редким исключением это может быть без наличия какой-то веской причины", - признался Денис.

Отметим, наследник артистки давно живет отдельно от родителей, но зато в окружении пушистых питомцев. У сына Яковлевой несколько котов и собака. Денис регулярно делится с поклонниками фотографиями своих домашних любимцев, а еще любит выкладывать с ними видео. В детстве Денис мечтал стать ветеринаром, чтобы спасать зверей. "Большие собаки всегда жили «на участке», но отнюдь не на улице. Для многих это дикость, но псы в моей семье спят и отдыхают наравне с человеком и сидят буквально за одним с хозяином столом, если пожелают, конечно. Здесь балом всегда правили собаки. И поверьте, что танцы на этом балу мы предпочтем любому королевскому приему", - рассказывал не так давно в блоге Шальных.

Финансово ему помогают родители. По словам Дениса, ему не стыдно брать деньги у них. Он к этому привык. "Понятия не имею, что будет в будущем. Никогда себя не видел в будущем. Я могу завтра сдохнуть, могу послезавтра. Живу настоящим", - говорит молодой человек. Детей он совершенно не хочет и был бы рад, если бы оказался бесплоден.

Парень увлекается бодибилдингом и татуировками. Он с головы до ног украшен различными рисунками. Первую наколку парень сделал в школе в честь любимой собаки Дика. Впрочем, год назад Шальных решил лазером вывести некоторые тату с лица. Это весьма болезненная и дорогая процедура.