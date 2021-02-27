«Уже были метастазы в голове»: Валентин Юдашкин впервые рассказал, как четыре года борется с раком

Валентин Юдашкин рассказал, как у него диагностировали рак. Фото: кадр видео.

Дизайнер Валентин Юдашкин борется с раком с 2016 года, однако только сейчас решил откровенно рассказать о своей болезни. Несмотря на тяжелое лечение, курс химиотерапии и несколько операций, кутюрье продолжает работать и создавать новые коллекции. Юдашкин долго не мог говорить о своей болезни, потому что не хотел, чтобы его имя связывали исключительно с онкологией.

- Это первое мое интервью на эту тему… Может быть, год назад я не был к этому готов, потому что когда при первом упоминании фамилии и имени в интернете выскакивает болезнь, а не то, что я делал всю жизнь… - голос Юдашкина прерывается.

В итоге 57-летний дизайнер все же согласился дать интервью, чтобы подбодрить людей с таким же диагнозом и на своем примере показать, что онкология – это не приговор.

- Я сказал, что я готов помочь людям, может быть, словом. Чтобы они узнали, что я почувствовал, - рассказал Юдашкин в интервью Наталье Синдеевой для телеканала «Дождь».

Чаще всего онкологию обнаруживают уже на поздней стадии из-за того, что человек не следит за своим здоровьем. Но Юдашкин в этом плане был очень ответственным: каждый год кутюрье летал в США, где ему в одной из ведущих клиник Лос-Анджелеса делали полную диагностику. И все-таки западные врачи проморгали болезнь.

- Я каждый год выезжал на check-up, как это модно говорить, в лучшие институты, где меня смотрели, наблюдали, и все говорили не о том. В один прекрасный день я с внуками, с семьей, и вдруг у меня стала болеть голова, чего никогда не было, - вспоминает дизайнер. - Ну, таблетка, ну еще что-то, то есть ни метеозависимостей, ничего и никак. И именно в этот год я как раз не доехал до этого заведения, где я делал диагностику. Это было в Лос-Анджелесе, лучший университет, где я каждый год я делал какие-то МРТ, КТ, в общем, все.

По словам Юдашкина, он никогда даже не думал, что заболеет онкологией – в его семье к этому не было никаких предрасположенностей. Отец умер из-за больного сердца, маме кутюрье Раисе Петровне в этом году исполнилось 75 лет.

- И думать я об этом не думал, - признался Юдашкин.

Мучаясь от головных болей, дизайнер позвонил в университет в Лос-Анджелесе и попросил его проконсультировать. В ответ американские врачи отправили его… к российским специалистам.

- Они говорят: вы знаете, у нас есть потрясающий институт Бурденко, там гениальные академики…

В госпитале имени Бурденко Юдашкину сделали МРТ, взяли все необходимые анализы и поставили диагноз - рак.

- Помню, как наш величайший академик говорит: «Вы можете сесть на стул?». Говорит, это все вторично, нам надо искать, откуда все идет. У меня уже были метастазы в голове, - говорит кутюрье.

Онкологию у дизайнера диагностировали в 2016 году. Фото: кадр видео.

Болезнь диагностировали поздно, ее следовало обнаружить еще лет десять назад. Хотя метастазы появились в голове, очагом онкологии в итоге оказалась почка. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро – они распространились примерно за год.

К счастью, российские хирурги были готовы сделать операцию.

- На мое счастье меня встречает академик Давыдов (Михаил Давыдов, директор Российского онкологического научного центра им. Блохина – Ред.), и говорит: будем делать. И вот эта его уверенность… Просто уже тогда стоял вопрос: будут делать или уже не будут открывать. Я понимал, что на Западе меня откроют… и закроют, - объяснил Юдашкин свое нежелание довериться заграничным хирургам.

В тот момент дизайнер думал только о своей семье, о том, как его близкие воспримут эту страшную новость. Но жена дизайнера Марина показала себя настоящим бойцом. Все эти годы она заботилась о муже, при этом не показывая, что она переживает.

- Моя первая реакция, как у каждого человека, это шок. Я не был в истерике, наоборот я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома, - говорит Юдашкин. - И, наверное, самое важное тут семья, которая сделала вид, что ничего не происходит. Может быть, сопли, слезы были, но я этого не видел вообще.

Ранее близкая подруга Юдашкиных президент сети фитнес-клубов World Class Ольга Слуцкер рассказывала о том, как мужественно Валентин переносит болезнь. В Youtube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг света» она поделилась тем, как однажды приехала поздравить Юдашкина с днем рождения.

- День рождения Вали, октябрь… Валя отмечал дома. Я приехала чуть с опозданием с работы, уже были гости. И я увидела во главе стола сидит как мальчик худенький Валя, ему трудно было сидеть прямо — сидит, сутулясь. На тот момент Валя за 20 дней перенес четыре полостные операции, - рассказала Слуцкер.

Валентин Юдашкин с женой Мариной. Фото: Инстаграм.

Ольга признается, что в тот момент посоветовала супруге дизайнера Марине Юдашкиной поберечь мужа и оградить его от всех дел. Ей казалось, что ее друг должен полностью сосредоточиться на своем здоровье, не отвлекаясь больше ни на что. Однако реакция Марины Юдашкиной была совершенно неожиданной.

- Марина мне: «С чего это? Юдашкин?! Будет дома сидеть? Ничего подобного! Он будет ходить, как ходил - везде, жить как жил, работать, готовить показ. В этом и есть его жизнь. Я ему дома сидеть не дам», - говорит Ольга.

Заявление жены кутюрье шокировало Слуцкер: она решила, что Юдашкина просто не жалеет своего мужа. Но спустя некоторое время Ольга была вынуждена согласиться с Мариной.

- Был показ Юдашкина на Неделе моды в Москве. Он вышел на подиум с новой стрижкой — такой новый, молодой. У него появились спокойствие и мудрость. Я не перестаю восхищаться Мариной. Какая же она молодец! - отметила Ольга.