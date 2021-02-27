В Таиланде снимают коронавирусные ограничения

Эпидемиологическая ситуация в королевстве улучшается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Таиланда приняли решение о снятии в ряде провинций ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В их число попали популярные курорты Пхукет и Паттайя.

По заявлению правительства страны, эпидемиологическая ситуация в королевстве улучшается, и это дало возможность включить в так называемую зеленую зону еще 19 провинций. Таким образом, к безопасным теперь относятся 54 региона.

В то же время в «оранжевой» (зоне особого контроля) находятся всего 8 провинций, 14 относятся к области с высоким уровнем наблюдения («желтая зона») и единственная провинция страны – Самутсакхон – до сих пор остается «красной».

В безопасных провинциях, в частности, на популярных курортах Пхукет и Паттайя, к прежнему режиму работы возвращаются спортивные и развлекательные заведения, массажные салоны, рестораны и пабы. Будет разрешено проводить музыкальные вечеринки и спортивные мероприятия. Правда, пока с ограниченным количеством посетителей.

Известно, что курорты уже приступили к запуску рекламных кампаний, призванных вернуть путешественников для скорейшего восстановления туристической отрасли Таиланда.