У жены Зеленского нашли квартиру в Крыму. Накажет ли украинский президент супругу за «сепаратизм»

Владимир Зеленский с женой Еленой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пришла зрада, откуда не ждали. Владимир Зеленский, который в последнее время чрезвычайно возбудился против «страны-агрессора» и объявил войну «сепарам» и их подельникам до последнего украинца, опять оказался в центре скандала. И виновником его стала горячо любимая супруга.

В то время, пока муж, не щадя живота соплеменников, вводит санкции и конфискует имущество у проклятых пособников «Москалей» (последнее решение о конфискации имущества и прочих санкциях принял СНБО в отношении 10 генералов и адмиралов Украины, которые не приняли госпереворот 2014 года), запрещает пачками телеканалы, его супруга, как оказалось, продолжает спокойно владеть квартирой в Крыму. И, мало того, что владеет (а для этого, напомню, надо переоформить недвижимость по российским законам) так еще и регулярно платит за квартиру налоги и ЖКХ. Об этом в эфире телеканала «Россия -24» рассказал накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов.

- Квартира оформлена на супругу Зеленского, как положено, и она является плательщиком коммунальных платежей. Долгов нет, - заявил он и уточнил. - Значит, «оккупантам» он платит активно и спокойно. Никаких проблем, и ничего не смущает. Видимо, держит на случай, если политическое убежище придется просить у нас.

И, по словам Аксенова, жена Зеленского не одна такая.

- Зеленскому остается только свистеть вслед уходящему поезду, а лучше б он разобрался, кто еще из его соратников имеет недвижимость на территории Республики Крым - опосредованно оформленную, - порекомендовал Аксенов президенту Украины и пообещал разобраться в этом вопросе. - Я такую цель не ставил, но постараемся с коллегами найти всех этих деятелей, которые рассказывают сказки о своей борьбе с «оккупацией» - как они на самом деле имеют здесь недвижимость, платят налоги. И никого они не санкционировали в этой ситуации, как Медведчука, хотя надо бы. И никто не спрашивает сегодняшних руководителей Украины о том, как они разворовывали Крым, землю, как получали здесь имущество, высасывали все соки из республики.

Оставим про то, как они «высасывали соки». Интереснее другое – на публику вся эта компания «борцов за Украину» выставляет себя такими бескомпромиссными «рыцарями без страха и упрека», а в реальности до сих пор делают свой маленький или не очень гешефтик. И уже не столь важно, рассматривают ли они это в качестве запасного аэродрома или просто для получения дохода от аренды, или в каких-то еще целях. Можно вспомнить, что предшественник Зеленского пан Петро Порошенко тоже до последнего бился за свою кондитерскую фабрику в российском Липецке. А о скольких фактах и персонах мы еще ничего не знаем?

Получается, что в декларации о доходах и недвижимости, которые подают украинские чиновники и члены их семей, в том числе, в первую очередь, семья президента, квартирка в Крыму отсутствует. Ой-ой-ой, что же теперь делать украинскому президенту, неужто разводиться с изменницей, которая, как следует из обнародованной информации, своими деньгами поддерживает «агрессора»? Молилась ли ты на ночь, Олена? Или это другое и пан Зе прекрасно обо всем осведомлен и даже одобряет? В любом случае Зеленскому придется теперь еще и по этому поводу оправдываться перед радикальными националистами, перед которыми он испытывает реальный страх. И вряд ли он на этом скандале заработает себе очки.

И зачем тогда в Киеве чуть ли не ежедневно мечтают о том, как будут захватывать Кубань, если они там спокойно могут купить себе домик с вишневым садочком? Или уже купили?