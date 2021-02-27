«Крыша протекает, пол скрипит»: честный агент по недвижимости выставила на продажу "худший дом" во Флориде

Риэлтор честно описала состояние дома: «Это худший дом во всей округе». Фото: realtor.com

Риэлтор Филиппа Мэйн из американской Флориды решила, что честность – это лучшая политика при продажах. И озаглавила объявление о продаже дома за $69000 в городке Зефирхиллз – «Это худший дом во всей округе».

Филиппа предупредила потенциальных покупателей, что им придется проделать огромную работу для приведения ветхого жилища в порядок.

Дом продается всего за 69 тысяч долларов. Фото: realtor.com

- Вы когда-нибудь смотрели телепрограммы по типу «Я могу это сделать!»? Тогда покупайте рулетку, ищите в Google правила определения несущих стен и приступайте. – написала она. – Крыша в доме протекает, пол скрипит. На кухне – большое окно и ничего больше. Зато кухня сможет стать местом для чтения книг… Отдельно стоящие гаражи – обычное дело, а у этого дома – отдельно стоящий фундамент! Если вам нужно место для съемок постапокалиптического фильма – то это оно! Тем более, что покупателям не стоит беспокоиться о контроле температуры, поскольку в доме нет систем отопления, вентиляции или кондиционирования воздуха.

Несмотря на пугающие фото, дом посмотрели уже сотни потенциальных покупателей. Фото: realtor.com

Мэйн отдельно отметила, что в доме есть красивый, неизвестно откуда взявшийся кирпичный дымоход. Но вот камина нет. А сам дымоход в состоянии, как «мы все после 2020 года – вот-вот рухнем».

Она предложила купить этот дом и построить на его месте новый, заверив, что соседи, скорее всего, будут очень благодарны новым жильцам за этот поступок.

Соседи с нетерпением ждут, когда у дома и участка вокруг него появится заботливый владелец. Фото: realtor.com

Объявление уже просмотрели несколько сотен тысяч человек, что является рекордом, и, по словам Мэйн, она уже получила несколько серьезных предложений от потенциальных покупателей.