Первое реалити-шоу загубило жизни сестер-пятерняшек

Жизнь сестер-пятерняшек превратили в реалити-шоу. Фото: Youtube

Жизнь сестер-пятерняшек в провинции Онтарио (Канада) превратили в реалити-шоу, за которым наблюдала вся страна. За несколько лет сестры подняли туристический бизнес в Онтарио на небывалую высоту и принесли в бюджет провинции огромные деньги. Но их самих это не сделало счастливыми.

Пять сестер-однояйцевых близнецов родились в 1934 году в семье бедного канадского фермера по фамилии Дион. На этот момент у супружеской пары уже было пятеро старших детей, а один скончался от пневмонии за год до появления на свет девочек.

Сестрички появились на свет на два месяца раньше срока, и их общий вес при рождении составил всего 6,07 килограмма (отдельных записей по каждой никто не делал). Казалось чудом, что сестры, похожие друг на друга как капли воды, выжили.

Отец семейства, огорошенный появлением еще пяти ртов, подписал контракт с представителями Чикагской выставки, которые планировали показывать сестер по всему миру за деньги – в то время в этом не видели ничего зазорного. Однако через некоторое время он передумал и решил отменить договоренности. Выставка воспротивилась, и тогда сестер передали под опеку Красного Креста с целью защитить от коммерческой эксплуатации. На деле все оказалось совершенно по-другому.

Девочки остались в Канаде, для них был построен дом с игровой площадкой, окруженной прозрачными с одной стороны щитами – именно из-за этих экранов за девочками, которые ничего не подозревали, наблюдала жадная до развлечений публика.

Вскоре около дома пришлось построить большую парковку – старая не уже вмещала автомобилей любопытных. Через некоторое время «человеческий зоопарк» обогнал по популярности даже канадскую часть Ниагарского водопада, а за время существования реалити-шоу сестры принесли в бюджет Онтарио более $50 миллионов.

Отец девочек стал богатым человеком: новый дом, машины, дорогая одежда и хорошая еда – все это оплачивалось из гонораров сестер. Но сами они об этом не догадывались.

Позже, узнав правду, они прекратили общение с родителями.

Пятерняшки в один голос заявляли, что публичность сломала их жизнь. Двое из сестер умерли молодыми. В 1998 году остававшиеся на тот момент в живых три сестры подали в суд, обвинив правительство Онтарио в эксплуатации, и получили компенсацию в размере $2,8 миллиона.

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