Королева Елизавета II подарила правнуку вафельницу

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский принц Гарри, давший первое после своего переезда в США полноформатное интервью FoxNews, рассказал, что в качестве рождественского подарка его сын Арчи, правнук королевы Елизаветы II, получил от прабабушки… вафельницу.

Не стоит упрекать одну из самых богатых британок в скупости: идею подарка подала королеве жена Гарри, Меган Маркл.

Королева прямо спросила – что стоило бы подарить Арчи, и герцогиня Сассекская ответила, что лучше вафельницы вряд ли стоит что-либо придумывать.

Дело в том, что годовалый Арчи просто обожает вафли, и чуть ли не каждый день, проснувшись, просит их на завтрак.

Принц признался, что и сам обожает вафли, которые собственноручно готовит его жена: «На завтрак Мэг печет органические вафли. И я ем их с йогуртом и джемом. Иногда добавляю немного ягод, мед или сироп».

Журналист не поинтересовался, а принц не заострял внимание на том, как происходил процесс доставки подарка в Калифорнию, где живут сейчас герцоги Сассекские: напряжение в сетях и розетки электроприборов в США и Великобритании – разные, и та же вафельница, купленная в Англии и присланная в Новый свет, просто сломается, если ею начнут пользоваться без переделки или подключения к специальному, понижающему напряжение трансформатору.

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