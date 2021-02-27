Весна с Радио «КП»: точные прогнозы, актуальная аналитика и хорошее настроение

Все мы ждем перемен. Перемен к лучшему, конечно. Роста экономики и зарплат. Завершения пандемии. Новых знакомств и впечатлений. Улучшения погоды, в конце концов. И скоро всё это случится! Ведущие радио "КП" внимательно фиксирует все изменения в окружающем мире и дают прогнозы, как будет развиваться наша жизнь дальше.

"Отдельная тема"

Журналисты-хулиганы Олег Кашин и Эдвард Чесноков дерзко препарируют настоящее и смело смотрят в будущее в ежедневной итоговой программе.

21:00 (каждый будний день)

"Попали в историю"

Проект о прошлом, которое влияет на будущее. Историки рассказывают Марии Бачениной о событиях, которые произошли несколько веков назад, но которые очень актуальны и в наши дни.

22:30 (четверг)

"Накипело"

Каждый слушатель радио "КП" может позвонить в прямой эфир и рассказать то, что его волнует. На всю страну высказать свое мнение. Не бойтесь говорить правду на радио «Комсомольская правда»!

23:00 (понедельник-среда)

"Хроники Цыпкина"

Один из самых известных писателей современной России Александр Цыпкин ведет свой аудио-дневник специально для слушателей радио "Комсомольская правда". По мнению автора, по этим хроникам легко можно проследить, как меняется наша страна, и какой она станет через несколько лет.

22:00 (пятница)

"Молодая шпана"

Каждый день меняется не только политическая ситуация, экономика и погода. Музыкальные тренды - одна из самых переменчивых величин в мире. Чтобы наши слушатели были в курсе всех новинок, в эфире стартует рубрика "Молодая шпана". Рок-мэтры слушают и комментируют песни самых модных молодых исполнителей. Вместе с ними мы кривим нос, брюзжим - куда катится современная музыка, а иногда и открываем для себя новые таланты.

В конце каждого часа

"Война и мир с Валерием Федоровым"

Глава ВЦИОМ знает о проблемах, желаниях и мечтах россиян всё! Основываясь на последних исследованиях центра изучения общественного мнения, Валерий Федоров создает уникальный проект, который помогает слушателям лучше понять себя.

"Что будет"

Кто виноват и что делать - в нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, ЧТО БУДЕТ. Каждый четверг в 8 вечера по московскому времени главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин делает прогнозы, как станут развиваться события. И у него это отлично получается!