Санду ввергла Молдавию в новый кризис и не собирается из него выходить

Президент Молдавии Майя Санду Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совершенно «веселая» история разворачивается на наших глазах в Молдавии. Ставшая по итогам выборов президентом республики западная креатура Майя Санду, обещавшая быть президентом всех молдаван, в реальности делает все, чтобы затянуть политический, социальный и экономический кризис, который перманентно испытывает республика. Но не испытывает ни малейшего сомнения в необходимости реализовывать обозначенный ей в первые же дни президентства антироссийский курс.

Причем, команда Санду не гнушается даже откровенной лжи. В том числе, по таким жизненно важным вопросам, как, например, вакцинация от коронавируса. Вопрос для Молдавии более, чем просто важный, поскольку большая часть местного населения обеспечивает жизнь своих семей, зарабатывая за границами своей страны. Так, например, команда Санду сначала неоднократно заявляла, что российская вакцина не будет зарегистрирована в Молдове, затем, когда Национальное агентство по медикаментам официально сообщило о регистрации, аппарат президента выступил с опровержением этой информации, а когда поняли, что и тут оскандалились, то пресс-секретарь Майи Санду Сорина Штефырца сообщила иностранным СМИ о том, что российская вакцина «Спутник V», зарегистрированная в агентстве по медикаментам, «не может использоваться в Республике Молдова по причине неодобрения со стороны ВОЗ». Правда, пресс-секретаря тут же уличили во лжи, и теперь непонятно, как дальше она будет оправдываться.

Однако, это лишь самая маленькая из неприятностей, которую команда Санду и сама госпожа президент устроили себе и стране собственными руками. Гораздо более масштабными последствиями грозит республике кризис, из-за которого республика вот уже который месяц живет без полноценного правительства. И его Майя Григорьевна устроила своими собственными руками.

В чем суть вопроса? Молдова – парламентская республика. И согласно местному законодательству премьера по предложению президента должен утвердить парламент. Причем, первую кандидатуру, которую предложила госпожа Санду, парламент на голосовании прокатил. После чего, в нарушение Конституции, Санду предложила эту кандидатуру второй раз. Конституционный суд уже вынес определение о незаконности такой манипуляции. Правящая парламентская коалиция сама выдвинула Марианну Дурлештяну на должность премьер-министра, но тут Майя Санду как воды в рот набрала. И предлагать эту кандидатуру в нарушение, опять же, всех прописанных законодательных норм, просто не стала. Решение КС республики Санду не выполнила и сейчас рассчитывает на положение, согласно которому если парламент в течение 3-х месяцев не утвердит главу правительства, то он подлежит роспуску, в случае чего в стране должны быть проведены досрочные выборы в законодательный орган Молдавии. Вот только весь нюанс в том, что в этой ситуации не парламент отказывается утверждать кандидатуру, а президент бездействует. По той причине, что новый состав руководства правительства Санду просто не нравится. И распустить парламент на вышеуказанном основании у Санду просто не получится. В этом случае она рискует вызвать в стране уже не тот майдан, который планировала сама в случае неудач на президентских выборах, а майдан против себя.

В итоге сложилась ситуация, которую лучше всего охарактеризовал экс-президент республики, лидер социалистов Игорь Додон: «Парламент не может быть распущен из-за бездействия президента, потому что это противоречит Конституции, — заявил Додон и добавил, что Санду пытается узурпировать власть в стране, а в результате «отказ Санду принять кандидатуру коалиции большинства может оставить страну без правительства до 2023 года». Решение Конституционного суда о невозможности самороспуска законодательного органа в данном случае сыграло против главы государства, и она рискует «увязнуть в юридических препирательствах» с ПСРМ, оставшись с ограниченными властными полномочиями.

К слову, авторитетные международные эксперты не видят сейчас предпосылок для скорого разрешения конфликта. Он мог бы исчерпать себя, если бы Санду и стоящие за ней силы реально бы озаботились будущим страны, но вместо этого они хотят добиться досрочных выборов в парламент. При этом, эффективной стратегии управления страной у Санду, как не было, так и нет до сих пор. Можно подумать, что она должна появиться сразу из ниоткуда, как только Санду победит на парламентском фронте. Что, кстати, совсем не гарантировано даже при проведении внеочередных парламентских выборов. Поскольку время сейчас работает на Партию социалистов (ПСРМ) Игоря Додона, а некоторые из поддерживающих Санду политсил («Про Молдова», «Достоинство и правда» и т.д.) имеют не самые весомые шансы попасть в парламент нового созыва и могут пролететь мимо. Так что альянс с ними пропрезидентского движения «Действие и солидарность» не принесет Санду никаких выгод.

Молдавское общество опять на перепутье. С одной стороны, большая часть населения хотела бы иметь европейское качество жизни, которое им обещали и Санду, и другие прозападные политики. С другой, потерять ради этого национальную идентичность и суверенное государство молдаване явно не готовы. К тому же, ЕС только обещает «массированную помощь» и продолжает лишь обещать. А взамен невнятных будущих преференций от республики требуют сейчас отказаться от экономических связей с Россией и традиционных рынков сбыта в странах постсоветского пространства. И ничего не гарантируют взамен. Обещанные командой Санду зарубежные инвесторы тоже не спешат вкладываться в экономику страны. Тем более, в условиях, когда президент со своей командой вместо решения вопросов лишь устраивают новые проблемы.

Молдаване за последние годы уже устали от этих геополитических раскладов. Под разговоры о журавле в небе у них отбирают даже ту синицу, что была в руках. И, похоже, все больше начинают осознавать, что единственные, кто предлагает реальный путь развития страны – это молдавские социалисты.

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