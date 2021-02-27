Креативный продюсер ТНТ Вячеслав Дусмухаметов в ДТП разбил Range Rover за 7 млн

Разбитый автомобиль Дусмухаметова.

Если вам незнакома эта фамилия, и вы уже давно "занавесили" телевизор, а все самое интересное смотрите на YouTube, то скорее всего половина ваших любимых шоу так или иначе создана силами Вячеслава Дусмухаметова. Среди них программа "Что было дальше", сериал "Внутри Лапенко", "Ошуитильное хоу" и другие. Дело в том, что помимо основной работы на канале ТНТ Дусмухаметов является учредителем компании Medium Quality, которая как раз и отвечает за создание огромного количества контента для YouTube.

Сегодня утром грустный Вячеслав приехал в один из салонов Land Rover в Москве, приехал он не один, с ним на эвакуаторе привезли не менее грустный внедорожник, передняя часть кузова которого в хлам разбита.

- Машину привезли рано утром. Капот , фары, в общем вся передняя часть полнотью деформирована. Такой внедорожник, не считая дополнительного оборудования в среднем стоит больше 7 миллионов рублей. Авто привез лично Дусмухаметов и сразу стал выбирать себе новый автомобиль. Чтобы мне так жить, - рассказывает сотрудник салона.

Вячеслав Дусмухаметов. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Также очевидец уточняет, что Вячеславу предлагали и новенький Jaguar, как альтернативу его автомобилю, но тот категорически отказался и стал выбирать себе новый внедорожник той же марки что и был.

Где именно произошла авария и точное время ДТП уточняется.