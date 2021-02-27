Фэн-шуй на март 2021: благоприятные и неблагоприятные даты

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 марта, понедельник

Не лучший день для воплощения планов. Постарайтесь не проявлять особой активности, не лезть на рожон и не вступать в споры и разбирательства.

Поездки и групповые мероприятия будут неудачными.

Часы удачи: с 8.00 до 10.00.

2 марта, вторник

День под знаком опасности. Это значит, следует утроить внимание и отказаться от всех занятий, хотя бы чуть-чуть связанных с риском.

Не следует делать больших покупок и лучше отказаться от «общения» с деньгами.

Часы удачи: с 14.00 до 16.00.

3 марта, среда

Отличный день для начала любых дел, кроме заключения сделок и торговли. Воплощайте в жизнь самые смелые планы!

Подходящий момент, чтобы поговорить по душам с близкими людьми.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

4 марта, четверг

Главные задачи: набраться положительной энергии и впечатлений, а также провести день легко и с радостью. Все это создаст некий задел на будущее, когда с эмоциями и силами будет напряженка.

Для медицинских процедур лучше выбрать другое время.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

5 марта, пятница

Мощный по энергетике день. Найдите этой энергии применение. Безделье и праздность категорически противопоказаны.

Хорошо начинать учебу, строительство и ремонт.

Часы удачи: с 16.00 до 19.00.

6 марта, суббота

Также можно начинать новые дела, направленные на развитие и созидание. Но вот активность следует умерить. Отдайте предпочтение отдыху, восстановлению.

Часы удачи: с 11.00 до 14.00.

7 марта, воскресенье

Завершаем начатое и следим, чтобы в новую неделю не потянулись старые долги и недоделки.

Зеленый свет финансовым операциям, направленным на накопление. А вот торговля и другая коммерческая деятельность, увы, успеха не принесут.

Часы удачи: с 12.00 до 16.00.

8 марта, понедельник

В бизнесе яркое начало недели. Благоприятно заключать договоры, продуктивными могут стать случайными знакомства, они принесут новые связи и перспективы.

Сегодня хорошо устраивать праздники, дружеские встречи. Вечер обязательно должен быть скрашен радостными эмоциями.

Часы удачи: с 15.00 до 18.00.

9 марта, вторник

День работы над собой. Вспоминаем все, что нас не устраивало и анализируем это. Выводы помогут больше не наступать на одни и те же грабли.

Путешествие и командировка, начатые сейчас будут удачными.

Часы удачи: с 11.00 до 17.00.

10 марта, среда

Не давайте воспоминаниям о прошлом захватить вас, это повергнет в уныние. Лучше устремите свои мечтания в будущее, подумайте, каким оно должно быть в идеале.

Между тем, день весьма продуктивный для принятия судьбоносных решений и действий.

Часы удачи: с 10.00 до 13.00.

11 марта, четверг

Весьма благоприятный день. Особенно для сделок с недвижимостью, для переезда на новое место и крутого поворота в карьере.

Сегодня многое станет понятнее и найдутся давно искомые решения.

Главное правило дня: все следует доводить до логического конца.

Часы удачи: с 10.00 до 17.00.

12 марта, пятница

В этот день можно реализовать самые смелые планы. Не бойтесь приниматься за то, что на первый взгляд кажется необъятным. Дорогу, как известно, осилит идущий.

Сейчас возможно восстановление справедливости, установление истины.

Часы удачи: с 13.00 до 16.00.

13 марта, суббота

Подведите итоги сделанного. Не оставляйте недоделок и не бросайте дело на полпути.

Идеальное время, чтобы поговорить с нужными людьми по душам и выяснить то, что вы давно хотели узнать.

Не лучший момент для путешествий.

Часы удачи: с 10.00 до 14.00.

14 марта, воскресенье

Увы, неблагоприятный день. Отложите все важное и опасное на другое время. Сейчас лучше посвятить себя заботам о доме, семье и уюте. Не делаем резких движений и не произносим колких фраз.

Часы удачи: с 9.00 до 11.00.

15 марта, понедельник

Еще один не самый лучший день. Стоит проявить терпение и аскетизм во всем. Постарайтесь не лезть на рожон и не вступать в споры.

Лучше заниматься привычными делами и не проявлять инициативы.

Часы удачи: с 13.00 до 15.00.

16 марта, вторник

Благоприятное время. Закончилось энергетическое противостояние, ссоры и конфликты сошли на нет.

Приступаем к воплощению в жизнь планов, начинаем учебу. Хорошо проводить мероприятия, связанные с воспитанием и передачей опыта.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

17 марта, среда

Все внутренние силы организма работают на полную мощность. День, когда можно в буквальном смысле свернуть горы. Так что не теряемся и действуем.

Не отказывайте просящим в помощи и сами смело обращайтесь к начальству по волнующим вас поводам.

Часы удачи: с 11.00 до 19.00.

18 марта, четверг

Хороший день. Он наполнен оптимизмом и радостью. Сейчас есть шанс многое переосмыслить, переоценить и определить для себя свой дальнейший путь.

Желания, загаданные в этот день, имеют все шансы воплотиться в действительность.

Часы удачи: с 10.00 до 19.00.

19 марта, пятница

Неблагоприятна активная деятельность и любые новые дела. Самое лучшее - заняться наведением порядка в бумагах или отправиться на прогулку в парк или лес.

Только положительные эмоции и общение с приятными людьми!

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

20 марта, суббота

А вот сегодня надо приступать к воплощению в жизнь своих мечтаний и смелых проектов. Благоприятный период практически для любых дел. Но особенно для тех, что связаны с образованием, строительством и путешествиями.

Необходимо обязательно расплатиться с долгами.

А вот самому давать в долг сейчас не стоит.

Часы удачи: с 11.00 до 19.00.

21 марта, воскресенье

Если кому-то нанесли обиду, самое время покаяться, извиниться и исправиться. Сейчас подходящий момент, чтобы загладить вину и самому измениться к лучшему.

Подходящий момент для заботы о своем здоровье.

Часы удачи: с 12.00 до 18.00.

22 марта, понедельник

Дела, начатые сейчас, имеют отличные перспективы развития, при условии, что вы находитесь «на своей территории». Погружаться в абсолютно новое сейчас не стоит. И для обращения к прошлому тоже не лучший момент.

Следует быть особенно внимательным в общении с представителями противоположного пола.

Часы удачи: с 12.00 до 17.00.

23 марта, вторник

Любой деятельности – зеленый свет. Особенно, если она связана с началом, открытием. Благоприятно начинать строительство, ремонт, приступать к учебе, открывать бизнес.

Еще один день, не подходящий для копания в прошлом и рефлексии.

Часы удачи: с 8.00 до 13.00.

24 марта, среда

Насыщенный делами день. Заключайте договоры, проводите массовые мероприятия и собрания, переговоры.

Также отличное время для больших праздников и торжеств.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

25 марта, четверг

Тот самый момент, когда надо «пообщаться» со своими деньгами. Если есть вклады, инвестиции, надо проверить, как они поживают, какие начислены проценты. Также надо обратить внимание на регулярные траты. Возможно, где-то необходимо поменять тариф?

Часы удачи: с 13.00 до 17.00.

26 марта, пятница

Весьма неблагоприятный день. Соблюдаем осторожность в общении и все, предписанные правила. Не надо споров и риска, ничего хорошего из этого не выйдет.

Также откажитесь от поездок и рискованных видов спорта.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

27 марта, суббота

Неплохой день для встреч с родными и друзьями, для теплых воспоминаний. Во всем этом можно почерпнуть невероятную энергию, которая поможет справиться с трудностями ближайших дней.

Постарайтесь употреблять только свежую пищу, приготовленную «знакомыми» руками.

Часы удачи: с 8.00 до 18.00.

28 марта, воскресенье

Завершается энергетическое противостояние. Дела пойдут легче, так что можно постепенно приступать к решению важных вопросов. Но форсировать события не стоит. Если на пути встречаются препоны, лучше повременить.

Часы удачи: с 15.00 до 20.00.

29 марта, понедельник

Обходимся без активных действий. Сегодня тот день, когда энергию нужно не тратить, а активно аккумулировать. Посему, стараемся подпитаться: общаемся с природой, идем на выставки или в кино. А может быть, кому-то будет полезно провести вечер в приятной компании близких.

Часы удачи: с 11.00 до 15.00.

30 марта, вторник

Самое время приступать к учебе, к началу нового дела. Вероятны и изменения в карьере, причем, совершенно не важно, стремились вы к этому, или е все вышло абсолютно случайно.

Благоприятный день, чтобы заняться процедурами красоты.

Часы удачи: с 8.00 до 16.00.

31 марта, среда

Тот период, когда происходит «пересменка». Надо завершить начатое, спланировать и начать новое. Чем подробнее будет план, тем легче пойдет дело.

Неблагоприятное время для всевозможных торговых операций.

Часы удачи: с 10.00 до 15.00.