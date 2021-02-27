Эксперт: «Рейтинг президента стабилен, Навальному его не понизить»

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, президенту доверяют 65-66% россиян. Фото: REUTERS

2021 год в политическом плане начался очень бурно. Прошло всего два месяца, а мы уже увидели громкие заявления оппозиции, митинги, Навального в зале суда… И все это на фоне пандемии коронавируса, к которой мы привыкли, но которая никуда не делась. Примечательно при этом, что все социологические институты фиксируют: отношение россиян к своему президенту почти не изменилось. Если и есть небольшие подвижки, они ограничиваются парой процентов.

По данным опросов фонда «Общественное мнение», с начала года снижается число россиян, считающих, что Владимир Путин хорошо справляется со своими обязанностями. Если 10 января так считал 61% опрошенных, то к 14 февраля это число сократилось до 55%. Впрочем, как видно, больше половины россиян все еще положительно воспринимают работу своего президента.

А вот Всероссийский центр изучения общественного мнения каких-то серьезных изменений в восприятии фигуры Путина народом не зафиксировал. Президенту доверяют 65-66% россиян, он с отрывом главный политик в стране по этому показателю.

Показательно, что даже «Левада-центр», признанный иностранным агентом, дает те же 65-66% рейтинга одобрения деятельности президента. При этом, по его данным, последние месяцы не растет число тех, кто однозначно не одобряет политику президента. Опять же, уже довольно давно соцопросы показывают, что примерно половина россиян считает, что страна движется правильным курсом.

Получается, что несмотря на небольшие изменения в несколько процентов, которые фиксируют некоторые социологи, в российском обществе сложился устойчивый консенсус относительно путей развития страны. Об этом kp.ru поинтересовалась у директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко.

- Хотя на начало 2021 года пришлось много громких событий (расследование Навального о так называемом «дворце Путина», замена тому же Навальному условного срока на реальный, митинги в его поддержку) на рейтинг президента это никак не повлияло, - отметил он. – Если бы Владимир Путин возглавлял страну второй или третий год, наверно, все это нашло бы какое-то отражение в народном мнении о нем, но он у руля уже 21-й год. Его рейтинг стабилен, изменить его в худшую сторону могут, разве что, какие-то серьезные катаклизмы. Либо техногенные катастрофы, либо острый экономический кризис, который ощутит на себе все население, почувствует резкое падение уровня жизни. Этого, к счастью, не произошло. Так что Алексей Навальный и его деятельность явно не тот фактор, который как-то изменит мнение россиян о своем президенте.