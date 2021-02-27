Снежная луна 27 февраля 2021 над Тегераном: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КУЛИКОВ

В предпоследний день февраля жители планеты смогут наблюдать красивое астрономическое явление: в небе в эту ночь будет так называемое «Снежное» полнолуние. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию восхождения «Снежной луны» 27 февраля 2021 над Тегераном.

Спутник Земле на этот раз будет в знаке девы. Как правило, поднимается такая луна в ознаменование конца зимы.

Полную луну, которую можно наблюдать в феврале, называют «Снежной» или «Голодной». Первое поэтичное название связано с обильными февральскими снегопадами и морозами. Североамериканские индейцы считали, что появление такой луны на небе является ознаменованием последнего периода, когда вся природа ждёт прихода весны.

Название «Голодная» также пришло в народ от индейцев: именно февраль считался одним из наиболее суровых месяцев, охотиться было крайне сложно из-за сугробов и снежных бурь, поэтому люди вынуждены были голодать. Это полнолуние также называют Медвежьим или Костяным.

Астрологи и суеверные люди уверяют, что полная луна – подходящее время для совершения различных ритуалов, предсказаний и гаданий. Во время «Снежной» луны астрологи рекомендуют простить всех своих обидчиков.