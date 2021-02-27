Фигурист Марк Кондратюк - о финале Кубка России: Если бы Медведева приехала, я выступил бы лучше

Фигурист Марк Кондратюк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На командном турнире Кубка Первого канала Марк Кондратюк произвел фурор. Его произвольная программа подняла весь «Мегаспорт» на ноги и заставила говорить, что 18-летний фигурист – основной претендент на поездку на чемпионат мира в Стокгольме. 28 февраля в финале Кубка России Марку придется повторить нечто подобное. Чтобы отыграть то, что он потерял после не очень удачной короткой программы. После нее Кондратюк ответил на вопросы журналистов.

- Марк, каково выступать первым?

- Немножко более волнительно, чем обычно. Все-таки открывать программу – это определенная ответственность. Вначале были нервы, но в результате получилось не так все плохо, как могло бы быть.

- 83,56 хороший результат для такого проката?

- Для такого – да. Не совсем доволен. Помарки были во всех прыжках.

- Перед «Успешными женщинами» лучше получается выступать? (После Командного турнира на Кубок Первого канала Марк сказал, что он никогда еще не доводил до слез таких успешных женщин, как Евгения Медведева – прим ред).

- Ну вот видите – не пришла (смеется)

Марк Кондратюк и его тренер и хореограф. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Не хватило ее? При ней бы лучше было?

- Да!

- Вы ощутили к себе большее внимание после Кубка Первого канала?

- Да. Много пишут.

- Как вы относитесь к тому, что вас стали называть одним из основных претендентов на поездку на ЧМ?

- После «командника» я видел эти заголовки. Но я старался особо не читать. Что было самым запоминающимся в них? Нет, не буду отвечать на этот вопрос.

- Но вы думали о чемпионате мира?

- Первые несколько дней после «командника». Потом просто понял, что нужно делать свою работу, а там уже будет видно. Мое дело кататься.

- Какой план на произвольную программу?

- Я чуть усложнил набор на произвольную программу, так что буду немного рисковать.

- Это связано с шансом на путевку в Швецию?

- Нет. Просто нужно усложнять программу постепенно. Что я и стараюсь делать.