Неудавшееся покушение на женщину-гипнотизера приоткрыло завесу над загадочным убийством

Французской полиции удалось арестовать двух киллеров, покушавшихся на Мари-Элен Дини и причастных к убийству в Адьпах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британский инженер арабского происхождения Саад аль-Хилли вместе с семьей отмечал на берегу озера семейный праздник. Внезапно раздались выстрелы. Пули сразили наповал его жену и тещу, а также проезжавшего рядом велосипедиста – 45-летнего француза Сильвена Молье.

Трагедия произошла в 2012 году во французских Альпах.

Преступление до сих пор не раскрыто. По одной из версий – профессиональный киллер метил в главу семейства, пытаясь ликвидировать по приказу «Моссада» одного из главных разработчиков ракет, которыми палестинцы обстреливают израильскую территорию. По другой – целью киллера был Молье, а женщины оказались случайными жертвами.

Французские полицейские смогли лишь установить, что скрывшийся киллер стрелял из пистолета Luger Р06.

Несколько дней назад неподалеку от Парижа попытку покушения пережила 55-летняя Мари-Элен Дини – известный во Франции корпоративный тренер и эксперт по гипнозу. Полиции удалось арестовать двух мужчин, карауливших женщину возле ее дома. Это произошло благодаря бдительности одного из соседей Дини, сообщившего в полицию о подозрительных личностях.

Киллеры, уже сознавшиеся в попытке покушения на Дини, рассказали, что были наняты ее конкурентом, пообещавшим заплатить за ее ликвидацию 100 тыс. евро. Дини якобы мешала коллеге своими инициативами по созданию ассоциации бизнес-тренеров.

Экспертиза подтвердила, что из пистолета, которым были вооружены преступники, были произведены выстрелы, унесшие жизнь трех человек в Альпах в 2012 году. Но задержанные отрицают свою причастность к этому убийству, никаких других улик против них нет.

В обоих делах продолжает оставаться много неясностей и загадок. Икбал и Сухайла аль-Хилли были застрелены в упор, в момент, когда они сидели в автомобиле. Тогда киллер также выстрелил и в одну из маленьких дочерей Саада аль-Хилли, но она выжила. Таким образом, случайными жертвами шальных пуль двух женщин считать не представляется возможным.

Добропорядочность убитого тогда же велосипедиста также не вызывает вопросов. Следователи не могут даже и предположить – кому и зачем было необходимо его ликвидировать.

Сразу после трагедии по подозрению в организации убийства был задержан старший брат Саада адб-Хилли, Заид, но вскоре он был отпущен без предъявления обвинений.

Но вот стало известно, что в ходе расследования покушения на Мари-Элен Дини был задержан некий отставной офицер французской полиции. Установлено, что заказчик убийства Дени и он являются членами одной и той же масонской ложи и знакомы друг с другом.

Офицер по имени Даниэль (полное имя пока не раскрывается) уже заявил, что является «частью крошечной группы масонов, взявших на себя обязательства по выполнению заказов на убийства». Он также признал свою причастность к другому делу – убийству 43-летнего гонщика в сентябре 2019 года, но отвергает свою причастность к расстрелу членов семьи аль-Хилли.