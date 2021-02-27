Кольская ГМК закрывает вредные производства

«Норникель», как одна из крупнейших компаний, работающих в Мурманской области, предпринимает все усилия для того, чтобы снизить объем загрязнения. Фото: Евгений ТУМАШОВ

26 февраля в поселке Никель Мурманской области состоялся круглый стол, на котором обсуждались перспективы развития региона. Участие в нем приняли представители правительства – области и муниципалитета, руководство компании «Норникель», общественные организации и экологи.

«К вопросам экологической безопасности приковано внимание руководства страны, запущен национальный проект «Экология», - отметил заместитель председателя Общественного совета Министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Закондырин, - У «Норникеля» сейчас сложный период развития, но они не отступают от тех планов, которые озвучили в рамках «Серного проекта».

Он также отметил, что закрытие производства, не соответствующего современным экологическим стандартам, это вынужденная необходимость. «Норникель», как одна из крупнейших компаний, работающих в Мурманской области, предпринимает все усилия для того, чтобы снизить объем загрязнения. Это – общий тренд и он касается экологизации всей российской промышленности», - сказал Александр Закондырин.

Закрытие вредного производства входит в общую стратегию «Норникеля» по переходу к «зеленому производству». В первую очередь это касается сокращения выбросов диоксида серы в атмосферу. Серная программа полностью ликвидирует выбросы в трансграничной зоне с Норвегией и на 85 процентов сократит выбросы всей Кольской ГМК по итогам 2021 года. В конце прошлого года был закрыт плавильный цех в поселке Никель. Благодаря этому произошло сокращение выбросов более чем на 70 процентов.

«Перед Кольской компанией, как перед всем «Норникелем», стоит задача в ближайшие 5-7 лет соответствовать понятию «зеленая промышленность», – сказал генеральный директор Кольской ГМК Евгений Борзенко. - 30 лет назад в 1990-х годах Кольская компания выбрасывала в атмосферу порядка 490 тысяч тонн диоксида серы. Благодаря принятым мерам, уже в этом году выбросы сократятся до 30 тысяч тонн в год».

Десятилетия Кольская горно-металлургическая компания является крупнейшим налогоплательщиком региона, а ее предприятия стали градообразующими. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Десятилетия Кольская горно-металлургическая компания является крупнейшим налогоплательщиком региона, а ее предприятия стали градообразующими. Чтобы закрытие производств не принесло тяжелых последствий для жителей, была разработана программа развития Печенгского муниципального округа, центром которого и является поселок Никель. В программу вошло около 50 мероприятий по различным направлениям. Некоторые из проектов стартуют уже в этом году. «Норникель» провел конкурс беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов на территории Печенгского округа. 11 победителей получат целевой заем до 30 миллионов рублей сроком на 5 лет. Цель реализации проекта – создание новых рабочих мест и поддержка экономики региона.

Не остались без поддержки сотрудники плавильного цеха. Половина из 659 человек трудоустроены в структуре компании, остальные решили выйти на заслуженный отдых или завершить работу, получив компенсацию.

Опыт работы с сотрудниками плавцеха в Никеле будет применен и в Мончегорске. Более половины работников выразили желание продолжить работу в КГМК. На различные программы поддержки будет направлено 800 миллионов рублей.

Компания озвучила планы по строительству нового производства меди в Мончегорске. Модернизированный металлургический цех будут построен по современным экологическим стандартам. Всего на реконструкцию медерафинировочных мощностей в Мончегорске планируется инвестировать почти 91 миллиард рублей в течение 5 лет.