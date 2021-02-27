Победный финиш Большунова в Германии. Фото: REUTERS

Днем в субботу, 27 февраля, у сборной России появилась первая медаль на чемпионате мира по лыжным гонкам. Абсолютный лидер Кубка мира этого сезона Александр Большунов стал первым в "скиатлоне". Это - гонка на 30 километров, в середине которой спортсмены меняют пару лыж и стиль лыжного хода.

Под конец дистанции в лидерах были пять норвежцев, британец и наш Большунов. Российский лыжник мастерски смог "раскидать" всех соперников и на финише вырвал первое место у пяти скандинавов. Они расположились в протоколе позади него. Вторым стал Симен Крюгер, третьим - Ханс Холунд. А Йоханнес Клебо, который обыграл Большунова в спринтерской гонке два дня назад - только четвертый.

- Я реально сказал себе, что никому не должен отдать победу. На финишной прямой уже всё было под контролем. Главным было аккуратно проехать спуски. Понимал, что вот оно, звание чемпиона мира. Просто нужно было докатиться до финиша без всяких суетливых движений, что и сделал. На финише уже наворачивались слёзы: я понял, что это чемпионство. Цель достигнута, ступенька покорена. Надеюсь её дальше поддержать, - сказал Большунов после завершения гонки в эфире телеканала "Матч ТВ".

На финише 30-километровой гонки у Большунова была большая группа преследователей. Фото: REUTERS

Йоханнес Клебо, с которым постоянно идет у Большунова "заруба" на любых соревнованиях, по окончанию гонки честно признал свое поражение:

- Результат вроде и неплохой, но, конечно, я должен был бороться за подиум. Так получилось, что я оказался недостаточно силён для этого. Большунов же был очень силён. Ну что сказать, сегодня выиграл лучший, - сказал норвежец в прямом эфире "Матч ТВ".

В свою очередь, Большунов признался - рад, что "дал по носу" норвежцам:

- В этом году норвежцы сделали акцент на чемпионат мира. Они не приезжали на этапы Кубка мира, думая, что на чемпионате мира выиграют всё. Но не тут-то было, - сказал Большунов.

Но Клебо, лучший норвежский лыжник последних лет, сказал, что готов к дальнейшей "драке" с Большуновым на чемпионате:

- Будем завтра бороться в командном спринте. Будет интересное соревнование. Пока не знаю, кто будет моим партнёром – узнаю вечером, но мы приложим максимум усилий, - отметил норвежец.

Завтра, 28 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам - время командных спринтерских гонок. Точные составы станут известны чуть позже.