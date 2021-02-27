Большунов после победы на чемпионате мира раскрыл хитрую тактику победы над норвежцами

Большунов стал первым на ЧМ-2021 по лыжным гонкам в скиатлоне. Фото: REUTERS

В сборной России по лыжным гонкам - большой праздник. Александр Большунов победил на ЧМ-2021 в скиатлоне. После неудачи в скиатлоне наш лидер смог доказать, что он - лучший в текущем сезоне. Большунов стал первым в скиатлоне в гонке на 30 километров. И среди первых кадров телетрансляции после финиша гонки попался трогательный момент - лыжница Анна Жеребятьева, которая является девушкой Большунова, прослезилась, увидев первую в жизни победу Александра на чемпионатах мира.

После завершения гонки Большунов в красках рассказывал в эфире "Матч ТВ" о ходе гонки в Оберстдорфе. Тяжелым и ярким получился финиш:

- В последний подъём бежал и при каждом движении говорил себе: "Я должен стать чемпионом мира". Когда выкатывался на финишный спуск, даже появились слёзы на глазах. Понимал, что вот она, победа. Всё время контролировал гонку. Главным было — отцепить Клебо, чтобы на финише было попроще. Я сумел это сделать, а дальше главное было — быть рядом, чтобы на финишном подъёме сделать всё, как могу, - говорит Большунов.

При этом, наш спортсмен сказал, что использовал хитрый подход к битве с норвежскими соперниками:

- На коньковой части с самого начала делал спринтерские рывки, чтобы как-то немного растянуть норвежцев. Рад, что получилось. Эта тактика реально принесла мне звание чемпиона мира. Ещё на сборе перед чемпионатом мира у меня были планы, какую тактику применять. Рад, что она сработала.

И главное - это идти и не оглядываться. Этот жест Большунов смог позволить себе только на последних метрах дистанции, когда уже понял,что победа от него не уйдет:

- Оглядываться — это тратить лишние силы. Поэтому если работать впереди, то только без оглядки. Если дёргаться, то только дёргаться конкретно, чтобы мало кто мог поддержать ускорение. Главное ускорение уже было на последнем круге, и оно сработало. На финише уже наворачивались слёзы: я понял, что это чемпионство.

Следующая гонка на чемпионате мира - уже завтра, 28 февраля. Мужчины и женщины побегут командный спринт.