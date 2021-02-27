Канадец отсидел 11 лет за убийство детей, которое он не совершал

Канадец отсидел 11 лет за убийство, которое не совершал. Фото: Дамир Спанич/unsplash.com

В полночь его разбудил легкий запах дыма. Томас Йебес поначалу не мог понять – дымила его курительная трубка, или где-то загорелась проводка? Встав с кровати, он понял, что дым идет из маленькой комнаты, в которой спали его сыновья.

Открыв дверь, он увидел, что оба мальчика лежат на одной кровати, которая тлела. Он вытащил их окоченевшие тела в коридор и понял, что уже слишком поздно – дети мертвы.

Это произошло в феврале 1982 года в канадской провинции Британская Колумбия.

Пожарные прибыли через считанные минуты, затушили тлевший матрас.

Томас с кем-то говорил на испанском языке по телефону: «Мальчики мертвы. Они ушли». Позже выяснилось, что он звонил своей жене Эльвире.

Мальчики и раньше играли с огнем, один раз даже приходилось вызывать службу спасения, чтобы затушить загоревшееся покрывало. И после их гибели в их комнате была найдена зажигалка.

Томми было шесть лет, Габриэлю - семь. Они были усыновлены Томасом и Эльвирой в Чили.

Вскрытие показало, что в трахее и бронхах детей не было дыма. То есть мальчики были мертвы до того, как начался пожар. Также в желудках детей была найдена непереваренная еда, т.е. дети умерли за несколько часов до пожара. Томаса арестовали и предъявили ему обвинения в двух убийствах.

Свои и чужие

Испанец по происхождению Томас Йебес иммигрировал в Канаду в 1967 году. Там он открыл мастерскую по производству париков, женился, стал отцом двух дочерей.

Война во Вьетнаме, детские страдания произвели на супругов такое сильное впечатление, что они решили усыновить одного или двух вьетнамских сирот. Но это оказалось невозможным, и они согласились стать приемными родителями для двух чилийских мальчиков.

Радость быстро сменилась отчаянием: у приемных детей были явные психические отклонения, они не обладали базовыми навыками, положенными для их возраста, практически не развивались, были конфликтными и агрессивными. Шли месяцы, и Эльвира стала говорить о том, что необходимо оформить отказ от этих приемных детей и попытаться усыновить новых. Томас даже и думать не хотел об этом.

Конфликты между супругами дошли до такой степени, что супруги разъехались – Томас с мальчиками снял жилище неподалеку, а Эльвира с дочками осталась в семейном доме.

Так прошло полгода. Томас надеялся, что ему удастся что-то сделать для того, чтобы жена больше не настаивала на отказе от приемных детей, но она была непреклонна. Таяли и сбережения, а доходов на содержание двух домов не хватало.

23 февраля 1982 года вся семья собралась на ужин. Дети играли, а Томас и Эльвира обсуждали перспективы развития событий. Эльвира стояла на своем – от мальчиков нужно отказаться, Томас плакал. Через несколько часов в доме, который он снимал для себя и приемных сыновей, Томми и Габриэля не стало.

Приговор под сомнением

Семейный психолог, к которому не раз обращались Томас и Эльвира, охарактеризовал обвиненного в убийстве как доброго, любящего, внимательного и заботливого отца. В восторженных тонах о Томасе говорили все без исключения родственники, друзья и знакомые.

Но суд, основываясь на результатах многочисленных экспертиз, стоял на своем: виновен. Хотя у присяжных возникали некоторые сомнения по поводу причины смерти детей: никаких следов удушения или отравления обнаружено не было.

Судья определил произошедшее домашними проблемами и предположил, что Йебес «убил мальчиков для того, чтобы устранить неожиданно возникшие препятствия на пути к семейному счастью».

Томаса Йебеса приговорили к пожизненному заключению. Верховный суд Канады отверг все его апелляции.

Борьба за правду

Многие годы Томас требовал пересмотреть приговор, он был готов на полиграф и сеансы гипноза, но следствие отвергало подобные эксперименты.

«Находиться в тюрьме – не такая уж страшная вещь. – рассказывал он репортерам. – Худшее в жизни – это обвинение в убийстве. Тот факт, что кто-то думает о тебе, как об убийце, угнетает».

Племянник Эльвиры, Тарек закончил юрфак. Молодой адвокат знал о трагедии, произошедшей в семье дяди, и даже смутно помнил своих маленьких кузенов. И когда он узнал о программе, в рамках которой юристы могут оказывать безвозмездную помощь невинно осужденным, то решил заняться делом своего дяди.

Томас к тому времени был освобожден условно-досрочно (он провел в тюрьме 7 лет и еще 4 года в специальном приюте). Выйдя на свободу, женился на женщине, у которой было двое детей, открыл свой бизнес по производству вывесок. И не скрывал от своей новой супруги свое прошлое. Впрочем, Марта, как и многие другие, не верила, что Томас мог быть убийцей.

Когда юристы-волонтеры ознакомились с делом Йебеса, они нашли в нем несколько нестыковок. Во-первых, присяжные признали подсудимого виновным в убийстве второй степени, что означало, что они так до конца и не поверили в предъявленные обвинения. Более того, присяжные рекомендовали суду помиловать Томаса.

Невольно навредили ему тогдашние защитники, строившие свою стратегию на том, что убийцей является кто-то другой, а не их клиент.

Но главной зацепкой стали результаты экспертиз. Тогда никто не знал, что растительный наполнитель, которыми были набиты матрасы мальчиков, является опасным материалом из-за того, что склонен к беспламенному горению, при котором может тлеть часами, даже мокрым. Это было установлено лишь через несколько лет, но никто из производителей и экспертов по контролю качества за товарами не счел нужным сообщить об этом открытии криминалистам.

Получалось, что если мальчики игрались с огнем, матрас мог начать тлеть, «пожирая» кислород в маленькой закрытой комнате. И дети задохнулись задолго до того, как дым стал выходить за ее пределы и разбудил отца.

Полное оправдание

В марте 2020 года Томас Йебес прибыл в Верховный суд Британской Колумбии. Министр юстиции страны незадолго до этого заявил, что «существует разумное основание для вывода о вероятной судебной ошибке в деле Йебеса».

Это было то же самое здание, в которое молодого и здорового Томаса когда-то привезли в наручниках. 37 лет спустя 77-летний Йебес въехал в зал суда на инвалидной коляске. Из-за перенесенного инсульта он не может ходить и почти не говорит, передает The Globe and Mail.

Адвокаты заявили суду: «В 1983 году суд признал нашего подзащитного виновным исключительно на основании результатов экспертиз. Нынешнее состояние криминалистики и судебной медицины дает совершенно другую картину обстоятельств. Все проведенные с применением новейших научных методов судебно-медицинские экспертизы представили иную картину произошедшего».

Йебес нашел в себе силы, чтобы подняться с инвалидного кресла. Слезы текли по его щекам, когда он услышал вердикт: «Не виновен». Этих слов он ждал почти 40 лет…

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