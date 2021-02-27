Шалость удалась: Елизавета Туктамышева рассказала о своей откровенной фотосессии накануне важного финала Кубка России

Фигуристка Елизавета Туктамышева с тренером Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елизавета Туктамышева – та фигуристка, для которой этот финал Кубка России значит очень многое. На кону возможность поехать на чемпионат мира, а когда тебя окружают 15-летние гении, нельзя зарекаться, что этот шанс один из последних. Императрица откатала короткую программу на 77 с хвостиком баллов. И отвечая на вопросы журналистов, не скрывала хорошего настроения.

- Я довольно выступлением. Немного только смазала выезд на акселе. Но та работа, которую мы проделали после Кубка Первого канала, она была сегодня показана. Мне было в кайф кататься, и сейчас нужно только работать над уверенностью исполнения прыжков, чтобы они получались идеально.

Елизавета Туктамышева на турнире Первого канала. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- То есть неуверенность то была?

- Немножко – да.

- Главный смысл для вас на этом турнире – отбор к чемпионату мира?

- Естественно.

- Просто многие мужчины это скрывают. С чем была связана смена программы?

- Прошлую мы ставили в прошлом феврале, то есть больше года назад. Так что я немного устала от программы. И мы решили сменить ее. Так что с новыми силами с воодушевлением работаю над новой короткой.

- Ваша откровенная фотосессия в журнале «Максим» наделала много шума. Учитывая сегодняшнее хорошее выступление, можно сказать, что шалость удалась?

- Завтра на этот счет еще поговорим, когда откатаю произвольную. Но пока да. Я думала, что будет хуже. Я знала, что будет бурная реакция. Но если бы я была недовольна, то не снималась бы.

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