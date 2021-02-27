Косторная ставит на «зеро», Императрица довольна собой, Медведева спешит на помощь Кондратюку

Камила Валиева и ее тренер Этери Тутберидзе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В финале Кубка России есть свои суперпризы. Его лучшим фигуристам обещали подарить путевки в Стокгольм на долгожданный Чемпионат мира. Но судя по всему, фавориты не очень стремятся продлить сезон. И у мужчин и у женщины после коротких программ лидерство захватили юниоры. У девушек – Валиева, которой на взрослый ЧМ нельзя, у мужчин – Семененко, которого отправить в Стокгольм могут побояться.

Макар Игнатов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алиев? Игнатов? Кондратюк? Нет – Мозалев!

Кому из мужчин больше всего нужно место на чемпионате мира по фигурному катанию? Дмитрию Алиеву? Макару Игнатову? Марку Кондратюку, наконец? Судя по протоколам с оценками за короткую программу никому из них. Все три фаворита обосновались в подвале турнирной таблицы. А наверху - Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

Тот самый Марк Кондратюк, который так здорового зажег на Кубке Первого канала, и заставил плакать капитана своей команды Евгению Медведеву, выступал первым. Но успел ошибиться почти во всех элементах, и заработал 83,56 балла. Щедрые для такого проката, но скромные для попадания ЧМ.

Дмитрий Алиев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Если бы успешная женщина пришла, выступил бы лучше, - смеялся Марк, вспоминая как она назвал Евгению Медведеву на Кубке Первого канала.

- Завтра буду, - тут же по деловому ответила Медведева у себя в инстаграме.

Но возможно – уже поздно. Пока Кондратюк ошибался, Игнатов падал, а Алиев срывал прыжки, Андрей Мозалев и Евгений Семененко обеспечили по итогам короткой программы приличный задел. Но юниора Семененко вряд ли рискнут послать на ЧМ, если он даже выиграет финал Кубка России. А у Мозалева выпадает отличный шанс.

Евгений Семененко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валиева проигрывает только себе

В женском катании было ровно две интриги. Первая – сколько юных подопечных Тутберидзе оккупируют первые места. Вторая – та самая чемпиономировская борьба между Елизаветой Туктамышевой и Аленой Косторной.

Софья Самодурова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С первым пунктом после короткой программы все по прогнозам. Второе место - у Дарьи Усчевой, четвертое – у Майи Хромых. А Камила Валиева – первая с ощутимым отрывом, полным преимуществом и еще раз подтвержденными амбициями на лидерство в следующем, то есть олимпийском сезоне. Хотя баллы у Камилы оказались не такими заоблачными, как обычно – 88,71. Ниже гроссмейстерской отметки в 90.

Майя Хромых Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Кто-то сражается за призы и титулы, а я соревнуюсь сама с собой. Сегодня, выходит, проиграла, - заметила Камила.

Но она - будущее женского фигурного катания. Как Усачева и Хромых. На взрослые соревнования им еще нельзя по возрасту. А в настоящем шло противостояние между Елизаветой Туктамышевой и Аленой Косторной.

Камила Валиева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ва-банк и слезы Косторной

Императрица была в полном порядке. Сумела собраться после провального Кубка Первого канала и выдала то, что от нее требовалось – на крепкие 77.74 балла с одной небольшой помаркой. Вполне достаточно, чтобы чувствовать себя уверенно перед воскресной произвольной программой. И, возможно, эта уверенность и сказалась на катании Косторной.

Алена Касторная с тренерами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена пошла в ва-банк – представила новую короткую программу на самом важном старте сезона. Ставка на «зеро» не прошла. Может быть потому, что программа не могла не быть сырой. А может быть из-за того, что Косторная здорово упала на разминке. Но каскад флип-тулуп не зашел. И получилось ужасно скромные 70,14 балла, а с ними 6-е место.

Алена Касторная Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы обойти с него Туктамышеву, надо чтобы Лиза здорово, прям от души, «запорола» произвольную. И Косторная это понимает лучше, чем кто либо - Алена покидала лед в слезах. Спасти этот сезон ей уже почти невозможно.