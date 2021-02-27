«Норникель» запустил новый сезон конкурса IMAKE. Фото: Евгений ТУМАШОВ

В прямом эфире встретились представители нескольких городов, победители прошлых лет и участники текущего научного лагеря Science Camp.

«Я хотел всех поздравить с началом мощного технического сезона 2021 года», – сказал во время своей приветственной речи Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики компании «Норникель». «Тем, кто попал в наш зимний лагерь, хочется пожелать содержательного времяпрепровождения, как с точки зрения получения новых знаний, так и с точки зрения опыта и знакомств. А участникам конкурса традиционно – удачи, потому что это новая и очень хорошая возможность для старта и продвижения себя и своих идей не только в России, но и за рубежом».

В прямом эфире встретились представители нескольких городов, победители прошлых лет и участники текущего научного лагеря Science Camp. Фото: Евгений ТУМАШОВ

Во время онлайн-трансляции были объявлены правила участия и дан официальный старт конкурса 2021 года. А также ведущий провел с гостями интерактивные игры и даже показал научный опыт с огнем.

«Я очень люблю эксперименты, у меня дома много книг про опыты с огнем, водой и другими веществами», – признается участница Science