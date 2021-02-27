«Вечеринка скоро закончится»: Самый известный инвестор в мире Уоррен Баффет предрек финансовый кризис

Самый известный инвестор в мире Уоррен Баффет Фото: REUTERS

Самый успешный инвестор в мире подвел итоги прошлого года. Он написал традиционное письмо акционерам Berkshire Hathaway. Это инвестиционная компания, которая существует больше полувека. Она стала известной потому, что почти каждый год показывала высокий доход – больше, чем другие управляющие на биржах. Именно за это Баффета в свое время и прозвали «оракулом из Омахи» (в этом городе в штате Небраска находится штаб-квартира компании и дом самого Уоррена).

К удивлению многих инвесторов, талант предсказания подвел 90-летнего мультимиллиардера. Если в среднем за прошлый год американские акции (индекс S&P-500) выросли на 18,4%, то портфель Berkshire Hathaway увеличился на жалкие 2,4%. Примерно та же ситуация была и в 2019 году. Тогда Баффет проиграл индексу почти в три раза (30% против 11%).

Это объясняется тем, что уже несколько лет инвестфонд «оракула» ждет очередной мировой финансовый кризис. А он все не приходит. Специально для этого компания держит наличными гигантскую сумму – 138 миллиардов долларов (это треть от всех активов компании). И специально не покупает слишком раздутые компании, опасаясь падения котировок.

- Иллюзии инвесторов могут продолжаться удивительно долго. Уолл-стрит любит большие комиссионные, а прессе нравятся красивые истории. В какой-то момент резко возросшая цена на разрекламированную акцию сама по себе становится «доказательством» реальности иллюзии, - объясняет Баффет свою ошибку.

Лучший пример последнего писка моды инвесторов – компания Tesla, чьи котировки в прошлом году выросли в 10 раз. Сейчас она стоит больше, чем весь мировой автопром вместе взятый, хотя производит меньше 0,5% машин. При этом ежегодная прибыль в тысячу раз меньше рыночной стоимости компании.

- Рано или поздно вечеринка заканчивается – и бизнес-«короли» оказываются голыми. История знает имена многих «бизнес-гениев», которых прославляли журналисты, аналитики и инвестиционные банкиры, но чьи творения оказались на свалке, - предсказывает Баффет.

Его опыту можно верить. Средняя доходность Berkshire Hathaway с 1965 года составляет 20% годовых. В то время как индекс американских акций за этот же период прибавлял в среднем всего по 10% годовых. Тем не менее в последние годы авторитет «оракула» постепенно снижается.

- Впечатляющее превосходство исторических долгосрочных результатов Баффета – за счет доходностей, показанных в очень далеком прошлом, - объясняет Сергей Спирин, автор интернет-журнала «Записки инвестора».

Другими словами, раньше Баффет лучше угадывал тренды рынка. Сейчас он делает ставку на более консервативные инвестиции и старается не рисковать средствами акционеров. Особенно в то время, когда все индикаторы говорят, что американский фондовый рынок превратился в огромный пузырь, который вот-вот может лопнуть.

Рост произошел только за счет беспрецедентной финансовой помощи, которую выделили правительства и центробанки развитых стран для борьбы с пандемией. Приличная доля от этих 20 триллионов долларов отправилась именно на фондовый рынок. Но вскоре программы поддержки начнут сворачивать – и это неминуемо приведет к обвалу.

На прошлой неделе аналитики Bank of America подсчитали, что с прошлого марта мировые акции дорожали со скоростью 6,2 миллиарда долларов в час. Такую ситуацию они назвали «царь-пузырем».

- В свое время этот пузырь лопнет, как бы Федрезерв США ни старался его поддержать, - считает Джереми Грентем, британский инвестор-миллиардер.

Первые признаки возможного кризиса уже появились. К примеру, только за последнюю неделю акции Tesla подешевели более чем на 20%. Вполне возможно, что Баффета с его предсказаниями еще рано сбрасывать со счетов. А вот акции из вашего портфеля (если он у вас есть) - похоже, уже пора.

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