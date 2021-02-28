«Это срам, конечно»: Полина Гагарина рассказала о съемках обнаженной

Полина Гагарина.

Полина Гагарина рассказала о том, как снималась обнаженной в сериале «Бывшие». Певица сыграла писательницу и бизнес-коуча Лену. По сюжету ее героиня появляется в кадре абсолютно обнаженной. В программе «Вечерний Ургант» Полина поделилась своими ощущениями от того, что ей пришлось сниматься без одежды.

- Это срам, конечно. Но это не я, это совершенно другой образ, я к ней не имею никакого отношения. Это не я, а моя героиня. Но она такая, моя героиня! Как не стыдно вообще?! –пошутила Гагарина, - Но на самом деле мне очень приятно, отзывы фантастические. Хотела поблагодарить зрителей, которые приняли Лену, забыли, что есть певица Полина Гагарина, и восприняли меня как актрису.

Полина Гагарина в шоу "Вечерний Ургант". Фото: Инстаграм.

У Гагариной и ее напарника Дениса Шведова в сериале достаточно много постельных сцен. Полина рассказала Ивану забавный момент, приключившийся во время съемок. Одну из сцен ей пришлось озвучивать прямо дома, когда она была вместе со своими детьми. Причем эта сцена оказалась эротической.

- Я укладывала дочь спать. Читала ей книжку, разговаривала, - вспоминает Гагарина. – И в этот момент позвонил режиссер: «Поля, у нас брак по звуку в постельной сцене, надо переозвучить прямо сейчас», - говорит артистка.

Режиссер сказал, что приезжать на студию не нужно – достаточно записать озвучку на диктофон. Но как это сделать, когда вокруг дети? Полине пришлось запереться в детской и имитировать перед микрофоном томные вздохи и звуки поцелуев.

- Я укладывала Миюшу и думала, что мне нужна очень глухая комната, где я могу закрыть дверь, чтобы сын н услышал – он учил уроки в этот момент. Я к нему подошла и строго сказала: «Не входи в игровую комнату. Мама занята. Если что-то срочное – стучи», - смеется певица.

Полина собралась и принялась озвучивать сцену секса. Сделать это в одиночку оказалось не так-то просто.

- Я включила фрагмент, который мне прислал режиссер, и просто в шоке. Я же не видела это со стороны! Господи, мама дорогая! Я начала процесс. В одной руке – телефон, где я смотрю сцену, в другой – диктофон. Вокруг меня слоники и конструкторы. Я издаю все эти звуки. Отправила режиссеру. Он говорит, что не хватает звуков поцелуев. «Просто руку возьми и целуй ее!». Это надо было видеть. Я дышу, внимательно слежу, целую руку, вокруг игрушки… В общем, ужас! – поделилась Полина с Иваном Ургантом.

Полина Гагарина. Фото: Инстаграм.

Кстати, у Полины есть актерское образование. После победы в телешоу «Фабрика звезд» она поступила в школу-студию МХАТ. По словам певицы, певческую карьеру она всерьез не воспринимала.

- Мне казалось и кажется, что просто профессии «певица» быть не может. Я называю себя артистом, а артист должен уметь делать все – петь, танцевать, перевоплощаться, даже показывать фокусы, если это необходимо для образа, - рассказывала Полина в одном из интервью.

Несмотря на актерское образование, Гагариной до сих пор не удавалось сняться в кино. Сериал «Бывшие» стал для нее дебютом. Сама Полина называет его «подарком судьбы». Несмотря на удачный кинодебют, полностью посвящать себя кино Гагарина не собирается – сцена для нее все-таки важнее. К тому же участницу "Евровидения" нередко приглашают в международные проекты. Так, в феврале стало известно, что Полина исполнит официальную песню чемпионата мира по фигурному катанию. Гагарина споет ее в дуэте с победителем «Евровидения-2015» Монсом Сельмерлевом. Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта 2021 года.