Голый Панин призвал россиян радоваться жизни

Алексей Панин живет в Испании. Фото: Инстаграм.

Алексей Панин никогда не скрывал, что он - приверженец нудизма. 43-летний актер сфотографировался обнаженным на скале под испанским курортом Аликанте - в этот город он переселился несколько месяцев назад. На фото, которым звезда «Жмурок» поделился в Инстагарме, он сидит без одежды, распахнув руки навстречу солнцу.

- Живите здесь и сейчас, цените обычные минуты жизни. Забудь прошлое, оно несет печали, не думай о будущем, оно несет тревоги, - обратился Алексей к подписчикам.

Панин философски замечает, что многие чего-то все время ждут – пятницы, праздников, отпуска, лучших времен. Тогда как надо радоваться жизни здесь и сейчас.

- А нужно радоваться каждому дню и наслаждаться каждым мгновением, - уверен артист. - Необходимо полностью погружаться и наслаждаться тем, что происходит в настоящую минуту.

Алексей Панин переехал из России в Европу в августе 2020 года. Актер оформил вид на жительство в Испании и поселился на побережье Средиземного моря. Актер купил квартиру в Аликанте, которая обошлись ему в 70 тысяч евро (6,2 миллиона рублей). В эту сумму вошли все расходы на оформление.

В августе Панин получил ВНЖ Испании и уехал в Европу. Фото: Инстаграм.

О переезде за границу Панин задумался еще несколько лет назад. Алексей считает, что в России не понимают его свободную душу. Эти мысли актера посетили после громкого скандала, последовавшего после его неоднозначного видео с собакой. Кроме того, артист не скрывает, что любит посещать свингерские клубы и загорать на нудистских пляжах. И если в России за это на него косо смотрят, то в Европе он может вести себя как хочет.

В феврале прошлого года Панин призывал своих подписчиков в Истаграме «продавать квартиры и почки», чтобы эмигрировать из России. По его мнению, в ближайшие годы ждать чего-то хорошего в этой стране не стоит. А в августе актер похвастался полученным видом на жительство в Испании.

- Мне было все равно, в какой стране получить вид на жительство, лишь бы подальше от России, - написал Алексей. - Я даже вчера по такому случаю напился. Не пил два месяца, но получение ВНЖ стало большим поводом. Границы закрыты, но теперь я свободен! Ура!

Вместе с Паниным в Европу переехала его 13-летняя дочь Нюся. На днях она стала резидентом Испании. Актер рассказал об этом в Инстаграме.

- Исторический момент. Анна Панина стоит в очереди за получением испанской резиденции, - сообщил артист.

Вместе с Паниным в Европу переехала его 13-летняя дочь Нюся. На днях девочка стала резидентом Испании. Фото: Инстаграм.

Дочка актера тоже поделилась своими радостными эмоциями от получения нового статуса: «У меня резиденция, могу лететь в Россию». Девушка продемонстрировала свою карточку резидента, которая дает право оставаться в Испании дольше шести месяцев.

Дочь Алексея Панина появилась в браке актера с питерской моделью Юлией Одинцовой. Сразу после рождения девочки в 2008 году родители начали воевать за нее. Панин долго судился с бывшей женой, а потом попросту выкрал дочь и увез ее с собой в Москву. Все эти годы Нюся жила в столице с отцом и с бабушкой. С мамой она начала общаться только недавно, когда Панин уехал за границу.