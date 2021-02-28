Новозеландский город-миллионник закрывают на карантин из-за единственного случая COVID-19

В начале месяца подобные ограничения уже действовали в стране и самом Окленде Фото: REUTERS

Крупнейший город Новой Зеландии, Окленд, с населением более 1,6 миллиона человек закрывается на карантин после подтвержденного случая заражения коронавирусом 21-летнего мужчины.

Где и когда житель Окленда заразился коронавирусом – неизвестно, однако его тесты дали положительный результат, а медики предполагают, что мужчина заболел несколько дней назад и успел побывать в общественных местах.

Для предотвращения распространения опасной инфекции въезд и выезд из города будет закрыт, а жителям предписано не покидать своих домов, за исключением поездок за продуктами, в аптеку или на работу. На всей остальной территории Новой Зеландии вводится запрет на проведение массовых мероприятий.

В начале месяца подобные ограничения уже действовали в стране и самом Окленде после того, как у трех жителей города было выявлено заражение британским штаммом коронавируса.

Новая Зеландия считается одной из самых благополучных по COVID-19 стран: за время пандемии в государстве с населением около 4 миллионов человек было зарегистрировано 2372 случая заражения, жертвами болезни стали 26 человек.