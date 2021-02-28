Исследование: в Швеции мужчинам трудно устроиться на традиционно женские работы

Оказалось, что шансы мужчин получить работу уборщика, медбрата или воспитателя в детсаду гораздо ниже, чем у женщин Фото: Shutterstock

Результаты совместного исследования Линчепингского и Калифорнийского университетов, проведенного по заказу Шведского исследовательского совета, показали, что шведам труднее устроиться на работу, которая традиционно считается женской.

При этом дискриминации женщин в стране не существует вовсе, утверждает Марк Гранберг, один из авторов исследования:

– Мы наблюдаем препятствия, которые возникают на пути у мужчин в отдельных сегментах рынка труда. В процессе подачи заявки на работу мы не увидели никакой дискриминации против женщин, которые хотят заняться преимущественно мужской работой, однако мы обнаружили существенную дискриминацию в отношении мужчин в профессиях, которые традиционно считаются женскими

Эксперимент был предельно прост: для изучения вопроса было подано свыше 3 тысяч фиктивных заявок, а после произведен подсчет – сколько работодателей откликнулись, и каким был ответ.

Оказалось, что шансы мужчин получить работу уборщика, медбрата или воспитателя в детсаду гораздо ниже, чем у женщин. В то же время представительницы прекрасной половины человечества в Швеции спокойно могут устроиться на должность автомеханика, водителя грузовика или складского рабочего.