Американец провел год в полном одиночестве в городе-призраке

Несмотря на то, что весь город принадлежит двоим людям, они никогда не жили в нем, предпочитая появляться там лишь изредка Фото: Shutterstock

Жители Техаса Брент Андервуд и Дон Бир в 2018 году за $1,4 миллиона выкупили заброшенный шахтерский город Серро-Гордо (штат Калифорния).

Они решили вложить деньги, дабы превратить Серро-Гордо в туристическую достопримечательность. По мнению друзей, мрачные тайны города-призрака должны действовать на любителей острых ощущений как магнит. Ходят слухи, что раньше убийства здесь происходили чуть ли не каждый день, а теперь город наводнен призраками.

Несмотря на то, что весь город принадлежит двоим людям, они никогда не жили в нем, предпочитая появляться там лишь изредка.

В марте прошлого года Андервуд приехал в Серро-Гордо, чтобы подменить постоянного смотрителя, который решил съездить к жене в Аризону.

Планировалось, что Брент проведет в заброшенном городе всего неделю, но вскоре на местность обрушилась метель и выбраться из Серро-Гордо, впрочем, как и попасть в него, стало невозможно. Чтобы выжить, ему пришлось топить снег и растягивать скудный запас продовольствия.

Удивительно, но когда сошел снег и Андервуд смог добраться до ближайшего поселения, он пополнил запасы еды и вернулся назад в Серро-Гордо. По его словам, он настолько привык к этому странному месту, что решил остаться здесь навсегда.

Кроме того, мужчина уверен, что уже не раз стал свидетелем паранормальных явлений:

– Вещи двигаются сами по себе. Например, вижу, как двигаются шторы, слышу что-то по ночам, – поведал он. – Сквозняков нет, но вещи в доме падают.

А еще Брент пытается собрать деньги на восстановление старого отеля, который сгорел вскоре после его приезда в Серро-Гордо, а также делится своими исследованиями местных заброшенных шахт в соцсетях.