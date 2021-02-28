Астронавты МКС вышли в открытый космос: прямая онлайн-трансляция

Астронавты МКС вышли в открытый космос для монтажных работ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 28 февраля, астронавты МКС вышли в открытый космос с целью проведения технического обслуживания. Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выполнения их миссии.

Как сообщили ранее в NASA, 28 февраля американские астронавты Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер должны начать подготовку к установке новых солнечных батарей на Международной космической станции.

В ближайшее время запланирован еще один выход астронавтов в открытый космос. В следующую пятницу, 5 марта, Кэтлин Рубинс, а также астронавт из Японии Соичи Ногучи, проведут ряд мероприятий по техническому обслуживанию.

Ранее, 27 января, американские астронавты Майкл Хопкинс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта Международной космической станции для обслуживания европейского модуля Columbus. Выход астронавтов в космос продлился около шести с половиной часов.