Витязи против гладиаторов и заколдованный Кубок: чем завершился регулярный чемпионат КХЛ

Последняя игра регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Витязем» с турнирной точки зрения не имела никакого значения. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Пандемия нас, конечно, отрезвила. До этапного 2020 - поход в театр или на стадион были если не рядовым, то все-таки не выдающимся явлением. Сейчас же возможность посмотреть людей, шоу, поболеть-похлопать доставляет повышенное удовольствие.

Последняя игра регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Витязем» с турнирной точки зрения не имела никакого значения. «Спартак» уже заработал свое место в плей-офф и даже заранее знал имя соперника по первому раунду (это ЦСКА). Подольский «Витязь», увы, остался за пределами участников второго этапа, хотя команда провела неплохой сезон.

И все же зал ЦСКА-Арены был заполнен (конечно, с учетом пандемических ограничений). Дети размахивали флажками, взрослые флагами и шарфами, кто-то задорно бил в барабан, а гости из Подольска призывали своих игроков хлопнуть дверью и побить-таки «гладиаторов» на из собственном льду.

По поводу «собственного льда», кстати, есть вопросы. Как заявил представитель красно-белых в рамках встречи медиаклуба «Бесценная лига», со следующего года у «Спартака» заканчивается договор с ЦСКА-Ареной, и клубу придется искать новый дом.

«Гладиаторский» антураж хозяева создавали изо всех сил. По трибунам бродил плюшевый Спартак, а на лед вывозили копию римского Колизея. «Витязей» из Подольска это завело не на шутку. Они проигрывали по ходу встречи 1:3, но в итоге одержали победу со счетом 5:3. И дверью хлопнули, и своих болельщиков в последней для себя игре сезона порадовали. Впрочем, и поклонники красно-белых не сильно переживали. Их ждет битва с ЦСКА в плей-офф, а это вывеска на все времена.

Армейцы в одно время со «Спартаком» тоже играли свой последний матч. В Казани против «Ак Барса» они решали, кто займет первое место в регулярном чемпионате. Победитель получает так называемый «Кубок Континента». И этот приз пользуется у хоккеистов дурной славой. Дело в том, что его победитель крайне редко выигрывает Кубок Гагарина, главный трофей КХЛ. Тот же ЦСКА до игры в Казани был первым в регулярке пять раз, а Кубок Гагарина у армейцев пока всего один (в прошлом сезоне плей-офф и вовсе отменили).

Игроки, которые выигрывают Кубок Континента, не трогают его руками, и вообще сторонятся.

Судя по игре в Казани, и «Ак Барс» выигрывать побаивался, и ЦСКА. Но москвичи все-таки победили со скромным счетом 1:0. Теперь они получают преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

Пары плей-офф (матчйи до четырех побед):

ЦСКА — «Спартак» - (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 марта), СКА - «Динамо» (Минск) - (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта), «Динамо» (Москва) - «Северсталь» - (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта), «Локомотив» - «Йокерит» (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 марта), «Ак Барс» - «Торпедо» (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 марта), «Авангард» — «Автомобилист» - (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта), «Металлург» - «Барыс» - (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 марта), «Салават Юлаев» - «Трактор» - матчи состоятся (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 марта).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Что же я раньше в это не играл?!": Как в Москве прошел турнир по русскому хоккею на призы Патриарха Всея Руси

Среди игроков были как профессиональные спортсмены, так и звезды российского шоу-биза (подробности).