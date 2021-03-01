Почему высшее образование выходит из моды?

Высшее образование сдает свои позиции. С 2000-х годов у нас закрылось очень много вузов-пустышек, которые просто торговали дипломами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Интересные времена наступают: высшее образование, за которым все так гнались, становится все менее популярным. В прошлом году свершилось практически историческое событие - число тех, кто поступает в колледжи, окончательно превысило долю тех, кто идет в 10-11 класс. Такие цифры дает исследование Международной лаборатории оценки практик и инноваций в образовании НИУ ВШЭ. Если в 2000 году две трети учеников оставались в школе и потом шли в вуз, то сейчас таких меньше половины. Неужто на наших глазах наступает конец эпохи высшего образования, и золотые руки стали цениться лучше, чем хорошие мозги? На этот вопрос ответили директор Центра мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования РАНХиГС Марк Агранович и автор исследования, младший научный сотрудник лаборатории ВШЭ Ксения Адамович.

СТУДЕНТЫ ВУЗОВ НАХОДЯТ БОЛЕЕ ДЕНЕЖНУЮ РАБОТУ

- Почему все больше школьников отдают предпочтение колледжам, а не вузам?

- Тут есть несколько причин. Первая группа школьников - это те, кто банально не хотят учиться в 10-11 классе, а потом еще и сдавать ЕГЭ, - поясняет Марк Агранович. - Другую группу останавливают экономические проблемы. Все-таки в большинстве случаев студентам приходится переезжать в другой город, жить вне дома, а порой и платить за учебу. Все это, конечно же, требует денег. Плюс коронавирус внес свои коррективы, сейчас в принципе куда-то переезжать довольно сложно. И, наконец, третья причина заключается в том, что сейчас слишком сильно пропагандируется среднее профессиональное образование. Возникает ощущение, что вузов слишком много, поэтому выпускникам будет очень сложно найти работу. Хотя на самом деле выпускники университетов все-таки трудоустраиваются лучше, чем студенты колледжей. Правда, не всегда по специальности. Но это уже другой вопрос.

В КОЛЛЕДЖИ ИДУТ ИЗ-ЗА БЕДНОСТИ?

Конечно, можно было порадоваться, что школьники наконец-то почувствовали вкус к рабочим профессиям, если бы не одно “но”. Дело в том, что в колледжи в основном идут ребята из бедных и сельских регионов. Судя по всему, им попросту некуда деваться, кроме как пойти в ближайший колледж и поскорее получить профессию, которая будет давать какой-то заработок. Отсюда и такая статистика. В Москве старшую школу заканчивают порядка 75% учеников, в Питере - 60%, а, например, в некоторых республиках Северного Кавказа - всего 30%. Вот “в целом по больнице” и получается, что в 10-11 классе остаются меньше половины.

- Это действительно так. Проблема в том, что у нас очень неравномерно распределены вузы. Порядка 20% университетов страны приходится на Москву и Питер, - утверждает Марк Агранович.

Но это еще полбеды. Авторы исследования подсчитали, что с годами эти различия между крупными городами и бедными регионами будут только увеличиваться.

- Высшее образование - это определенный бонус для экономики региона, - говорит автор исследования Ксения Адамович. - То есть, условно говоря, люди с высшим образованием смогут получить более высокооплачиваемую работу, соответственно будут платить больше налогов и так далее. А в других, более бедных регионах, этого нет. Поэтому накапливаются экономические различия. Сейчас они и так большие, а могут быть громадными. Надо сказать, в Москве и Питере спрос на колледжи тоже растет. Может быть, не так быстро, как в других регионах, но растет. Сегодня конкурс 30 человек на место - это уже вполне распространенная история.

В 2020 году число школьников, выбравших колледж, впервые превысило долю тех, кто решил закончить старшую школу Фото: Михаил ФРОЛОВ

ИНЖЕНЕР СО СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ - НАХОДКА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ

Очевидно, что для многих специальностей высшее образование не очень то и нужно. Мы расспросили экспертов о том, выпускники каких колледжей нынче востребованы на рынке труда.

- Медицинские колледжи всегда были востребованы. И сейчас, собственно, не сдают своих позиций. Для многих это такой удлиненный путь в медицинский вуз. Кроме того, набирает популярность все, что связано с IT. А с другой стороны, те же автомеханики тоже востребованы, - рассказывает Марк Агранович.

Примерно такой же набор назвала и Ксения Адамович:

- Сейчас очень востребованы инженерные специальности. И в дальнейшем у человека есть выбор - либо пойти получить полноценное инженерное образование, либо довольствоваться тем, что есть. А вот выпускникам педагогических колледжей приходится не так сладко. Им довольно трудно найти высокооплачиваемую работу, так как выбор, мягко говоря, невелик. Они могут быть либо воспитателями в детском саду, либо в редких случаях учителями начальных классов. Да и то далеко не во все школы возьмут со средним специальным. Поэтому им лучше пойти в педагогический вуз и получить высшее образование.

Почему высшее образование выходит из моды? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ШКОЛА ЖИЗНИ - ЛУЧШИЙ УНИВЕРСИТЕТ?

Вопросов к высшему образованию немало. А в последние годы все больше людей переходят в лагерь скептиков.

- Высшее образование действительно сдает свои позиции, - считает Ксения Адамович. - С 2000-х годов у нас закрылось очень много вузов-пустышек, которые просто торговали дипломами. И это, конечно, сильно ударило по престижу высшего образования. Кроме того, сейчас отказ от высшего образования даже становится неким трендом. В Америке, например, есть такое движение: люди специально не идут в университеты, и вместо этого открывают стартапы, свое дело. А недостающие знания можно получить на курсах, лекциях и т.д. У нас в стране тоже есть такие возможности. Другой вопрос - насколько у человека хватит мотивации и самодисциплины.

ЧТО НАС ЖДЕТ В БУДУЩЕМ

- Мне кажется, что будет небольшое увеличение в пользу колледжей. Если это образование станет доступным и качественным, то оно будет развиваться быстрее, чем вузы. Дело в том, что у нас сейчас слишком много студентов учатся в университетах. Экономика не требует столько специалистов с высшим образованием, - такой прогноз дает Марк Агранович на ближайшие 5-10 лет.

КОНСПЕКТ

Вузы против колледжей

Некоторые выводы, к которым пришли исследователи из ВШЭ:

1. Если в 2000 году две трети учеников оставались в 10-11 классе и потом шли в вуз, то сейчас таких меньше половины.

2. В более бедных регионах с высоким уровнем молодежной безработицы ученики чаще всего уходят из школы после 9 класса. Таких ребят много в республиках Северного Кавказа, Тыве, Краснодаре и Оренбурге. А вот доля старшеклассников традиционно велика в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области, республиках Якутия, Карелия и Калмыкия.

3. Выбор школьников также зависит от социально-экономического статуса их семей и от того, какое образование получили их родители.

4. В теории выпускники колледжей могут пойти в вуз и получить высшее образование. Тем более, что в этом случае не надо сдавать ЕГЭ. Однако на практике, это мало распространено. Далеко не все готовы тратить еще 4-6 лет на учебу в университете.

5. Различия между субъектами Российской Федерации будут расти и дальше. А это создает потенциальные риски для отстающих регионов.

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