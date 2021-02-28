«У нас нет лекарства от Большунова»: Что пишут норвежские газеты о фантастической победе нашего лыжника

Александр Большунов в 30-километровом скиатлоне выдал уникальный спурт, оставив позади всех пятерых норвежцев Фото: REUTERS

Норвежцы в шоке. Русский богатырь Александр Большунов перечеркнул все надежды на господство викингов на чемпионате мира по лыжам в Оберсдорфе. А ведь все для них начиналось как нельзя лучше, когда в спринте великолепный Клебо и компания заняли весь пьедестал. А потом в субботу с огромным отрывом в скиатлоне победила норвежка Тереза Йохауг.

Но уже через пару часов и об этом триумфе пришлось забыть. Александр Большунов в 30-километровом скиатлоне (половину дистанции участники бегут классическим ходом, а потом переобувают лыжи и бегут свободным стилем) выдал уникальный спурт, оставив позади всех пятерых норвежцев, а после финиша издал победный рык.

«Пятеро норвежцев повисли на Александре Большунове. В конце концов, все оказались без шансов», - описывают это событие сами норвежцы.

«Это была демонстрация силы от Большунова – бесспорно лучшего лыжника мира. Сейчас он чемпион мира в скиатлоне. В январе он победил на лыжной многодневке «Тур де Ски». Россиянин досрочно выиграл Кубок мира в общем зачете. Он обладает максимальной выносливостью, хорош как в свободной технике, так и в классической, и у него хороший финишный рывок», - отмечают норвежские специалисты.

«К сожалению, у нас в Норвегии нет подобного лыжника, который был бы так настойчив и быстр. У нас нет лекарства от Большунова. Я не знаю, как мы собирались победить его сегодня. Осталось только снять шляпу перед Большуновым. Он хороший лыжник, который продвигает наш спорт вперед», - говорил после финиша бронзовый призер гонки Ханс Кристер Холунд, который пытался уйти от Большунова на последнем километре дистанции, но Александр его догнал на спуске, а потом обошел на последнем подъеме...

«На стадионе в Оберстдорфе Большунов прошел чрезвычайно быстро. А потом пришли еще пятеро норвежцев и англичанин Эндрю Масгрейв, которым удалось повиснуть на русском медведе, но на финише он, играя, скинул всех со спины», - так звучат строчки из репортажа на популяроном норвежском сайте vg.no

- Был план был оставить немного сил в конце для финишного спурта, но я слишком плохо рассчитал время. А темп на последнем круге оказался для меня слишком высоким, - приводят СМИ слова трехкратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо, который пришел четвертым.

«Это одна из самых сложных гонок, в которых я когда-либо участвовал. Большунов прошел быстро всю дистанцию, так и не успокоившись. Он как будто поднимал камень. Он ехал так быстро, что мне оставалось только держаться сзади», - подвел итог двукратный олимпийский чемпион Семен Крюгер, который был рад своему второму месту.

Словом, силу русского лыжника признали все. И никто даже не заикнулся, что на этом чемпионате наши спортсмены выступают без гимна и под флагом Федерации лыжных гонок России. Но большая часть чемпионата еще впереди. В воскресенье командный спринт, а в понедельник гонка на 15 км свободным стилем. «Фаворит – Александр Большунов», - пишут норвежцы.

Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Оберстдорф (Германия)

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон. 30 км. 1. Александр Большунов (Федерация лыжных гонок России) – 1:11.39,9. 2. Симен Крюгер – отставание 1,1. 3. Ханс Кристер Холунд (оба – Норвегия) – + 1,7… 8. Иван Якимушкин – + 2.00,3… 18. Алексей Червоткин – + 2.49,5… 23. Евгений Белов (все – Федерация лыжных гонок России) – + 4.01,2.

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