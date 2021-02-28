Отменят ли пенсионную реформу, кто на самом деле виноват в росте цен на продукты и когда Украина нападет на Донбасс

1 место. Артём Шейнин: На «пропагандиста» не обижаюсь

Один из самых харизматичных ведущих Первого канала дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда» и рассказал, как устроены современные СМИ, нужна ли пропаганда и почему молодежь не смотрит телевизор (слушать)

2 место. Народ против Лободы. Наряд певицы возмутил зрителей шоу «Голос.Дети»

Светлана - очень яркая и эффектная женщина, поэтому может себе позволить любые, даже самые смелые образы. Похоже, этого не оценили зрители шоу «Голос.Дети», которые посчитали, что наряд для ночного клуба и детское шоу - это всё-таки несовместимые вещи (слушать)

3 место. Как российская армия прививает любовь к искусству

В честь 23 февраля режиссер Юрий Грымов обсуждает с артистами, как знаменитости служили в армии, что она им дала и как российская культура вносит свой посильный вклад в популяризацию военной службы (слушать)

4 место. Кого считать защитником Отечества

Еще один подкаст на тему 23 февраля попал в топ. Настоящие полковники - Виктор Баранец и Михаил Тимошенко спорят, кто имеет право отмечать День защитника Отечества как свой праздник, а кто только примазывается (слушать)

5 место. «100 кг и не больше»: Владимир Жириновский предложил ограничить вес чиновников

Одной из самых обсуждаемых новостей недели стало предложение Владимира Вольфовича об ограничении веса госслужащих. СМИ наперебой обсуждали эту новость, привлекая к её комментированию диетологов и юристов. А вот как это звучало в первоисточнике - в эфире Радио «Комсомольская правда» (слушать)

6 место. Михаил Хазин: Пенсионную реформу могут признать ошибкой

Известный экономист Михаил Хазин в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что пенсионную реформу могут откатить назад, так как население реально стало жить хуже и с этим надо что-то делать. По мнению эксперта, власть сейчас думает, как это подать, чтобы выглядело не признанием ошибки, а заботой о людях (слушать)

7 место. Никита Кричевский: Цены на продукты растут из-за картельного сговора

Другой экономист - профессор Никита Кричевский объяснил, почему растут цены на продукты и к чему приведут попытки правительства регулировать стоимость (слушать)

8 место. Михаил Делягин: Ожидается нападение Украины на Донбасс

Еще один экономист - доктор экономических наук Михаил Делягин - объясняет, почему реванш Украины на Донбассе неизбежен и выдержит ли масштабное военное противостояние российская армия (слушать)

9 место. Александр Коц: Если мы будем оглядываться на недовольство американцев, мы будем страной 4-5 мира

Большое и вдумчивое интервью военкора «Комсомольской правды» об армии, войне и «горячих точках» (слушать)

10 место. Юрий Лоза: Самое страшное, что может быть на свете - стать президентом России

Кажется, нет сейчас в нашей жизни события, которое не комментировал бы Юрий Лоза. «Вообще-то я не рассказывал, как размножаются киты-касатки и не учил ремонтировать мотоцикл», - ответил артист, когда мы спросили об этом. Поговорили также о том, могут ли быть музыканты вне политики, чей Крым, зачем выводить детей на улицы, верить ли Навальному, нужно ли жить в роскоши и в чем популярность соцсетей (слушать)