Потому что на 10 девчонок... Росстат подсчитал, чем отличаются мужчины от женщин

Статистики подсчитали, что женщин у нас на 2020 год 78,6 млн, а мужчин всего 68,1 млн. В процентах получается 53,6% на 46,4% Фото: Shutterstock

Оказывается, на 10 девчонок вовсе не 9 ребят, а еще меньше. Такие данные приводит сборник «Женщины и мужчины России-2020», который выпускает Росстат каждые два года.

Статистики подсчитали, что женщин у нас на 2020 г. 78,6 млн, а мужчин всего 68,1 млн. В процентах получается 53,6% на 46,4%.

Причем в подростковом и трудоспособном возрастах мужчин-то как раз больше, а вот среди пенсионеров ситуация разительно меняется. На 25,7 млн женского населения приходится только 10,9 млн представителей сильного пола. И чем старше, тем активнее убывает количество мужчин. Из 1000 женщин старше 70 лет 668 — вдовы. Ожидаемая продолжительность жизни у рожденных в 2019 г. составит 78,2 года у женщин и 68,2 — у мужчин.

Оказалось, что слабый пол образованнее. Среди работающих женщин 39% имеют высшее образование, а у мужчин дипломами могут похвастать только 29,7%. Женщин значительно больше среди специалистов высшего уровня квалификации — 63% на 37%. Зато сильный пол активнее представлен среди руководителей — 55% на 45%.

Несмотря на высокий уровень образования, зарплаты женщин составляют только 80% от мужских. Причем наиболее заметен разрыв в области информации и связи — там соотношение составляет 68%. А вот в сфере образования — почти поровну: женские доходы лишь на 5% меньше мужских.

Росстат подсчитал и тех, кто чаще норовит уехать поработать за границу. Оказывается, мужчины. Их по официальным данным рвануло за бугор 55,5 тыс человек, а женщин — только 2,2 тыс. Различался и возрастной состав. Среди «беглянок» две трети составили девушки от 16 до 30 лет, а у мужчин распределение по возрастам более равномерное. И лидеры здесь — представители группы от 30 до 39 лет (28%). Впрочем, не только российские мужчины более мобильны, чем женщины. Среди мигрантов, официально работающих в России, тоже большинство мужчины — 81%.

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