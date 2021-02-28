Россия Путина не будет выпрашивать подачек у Запада

Российская военная доктрина допускает первое применение ядерного оружия, если на карту поставлено выживание государства и его вооруженных сил Фото: Иван ПРОХОРОВ

Известный американский политолог, генеральный директор издающегося в США журнала The National Interest Дмитрий Саймс опубликовал в нем статью под красноречивым названием «Принимать Россию всерьез». Он утверждает, что, если Соединенные Штаты будут настаивать на неоспоримой гегемонии в американо-российских отношениях, то Россия, несомненно, этого не потерпит и бросит вызов такой политике.

«Правительство Путина, реформировавшее армию, считает, что Вашингтон ведет враждебную политику, направленную на подрыв его международных позиций и внутренней стабильности. Однако решимость противостоять Америке сочетается со стремлением России к более конструктивным отношениям, даже партнерству, с Соединенными Штатами - по крайней мере до тех пор, пока это отвечает собственным интересам Москвы», - отмечает эксперт.

Да, возможности сегодняшней Россию нельзя сравнить с мощью СССР. На лицо - трудности в экономике, отсутствие надежных союзников и демографические проблемы. «Как экономическая держава, Россия явно не в одной лиге с США и Китаем, но ее возможности нельзя сбрасывать со счетов», - предупреждает Саймс. - «Хотя Россия известна своей чрезмерной зависимостью от экспорта энергоносителей, ее многочисленные достижения в области военных технологий, космоса, кибернетических возможностей и, совсем недавно, - в создании антиковидной вакцины демонстрируют, что она является развитой страной. Не говоря уже о ее признанной культуре и высокообразованной рабочей силе».

Автор статьи напоминает, что по одному существенному критерию Россия остается самой важной страной для США на планете: «это единственная нация, способная физически уничтожить Соединенные Штаты».

Так какую же политику в отношении Москвы Вашингтон должен взять на вооружение при президенте Байдене? Саймс полагает, что после окончания холодной войны «США, обманутые иллюзорным восприятием новой однополярной американской эры, слишком часто вели дела с Россией с прокурорским рвением». Но продолжение такого давления, скорее всего вызовет яростную реакцию Москвы.

Остается такой прием, как применение санкций, которые Саймс считает «полезным инструментом». Но и он вынужден признать, что времена изменились. «От Москвы нельзя ожидать серьезных уступок в пустой надежде на то, что позже Запад ответит взаимностью. Этот сценарий похож на то, что происходило в эпоху Горбачева. Сегодня же настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, означало бы путать желаемое с возможным», - делает вывод американский политолог.

Он также напомнил, что российская военная доктрина допускает применение ядерного оружия первыми, если на карту поставлено выживание государства и Вооруженных сил РФ.

«Москва не пойдет на серьезные уступки в пустой надежде на взаимность Запада. Этот сценарий похож на то, что происходило в эпоху Горбачева. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с реальным», — подчеркнул Саймс.

Резюмируя, он предложил Вашингтону развивать партнерство с Москвой, сочетая силу и принуждение на фоне ведения диалога.

На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил, что, если США продолжат оказывать давление на Москву, российская сторона может перейти к политике «активного сдерживания» Вашингтона.

«Мы безотносительно к их санкциям от конструктивной повестки дня в отношениях с США не откажемся. Но мы не можем в одиночку эту повестку реализовать. Если политика США останется прежней, если она будет сохранять в качестве ключевого элемента этот нажим и прессинг, значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — приводило РИА «Новости» слова дипломата.

Как отметил замминистра, эта политика будет включать противодействие санкциям и попыткам США влиять на внутренние процессы в России.

По его словам, при таких обстоятельствах российская сторона будет доводить до мирового сообщества идею о многополярном мире и существовании альтернативы американскому диктату, политики консолидации «здравых сил» в международном сообществе для противостояния внешнеполитической и информационной агрессии США.

Представитель российского внешнеполитического ведомства обратил внимание на тор, что «американский нарратив» уже давно утратил не только элементы соответствия реальности, но и признаки здравого смысла.

«Более злобных и оторванных от реальности оценок и представлений, чем те, которые продвигаются американской пропагандистской машиной через подконтрольные правительству СМИ, я не припомню», — сказал замминистра.

Рябков также назвал происходящее отражением фундаментальной враждебности в отношении России, и заверил, что Москва будет противостоять этому.

Возможно, еще более значимой является роль Кремля как геополитического балансира в конкуренции между Китаем и Западом. Выбор Москвы, вероятно, окажет большое влияние на исход этого соревнования. Ощущение Пекином того, что Москва поддерживает его, вероятно, придаст Китаю смелости и сделает его геополитически более напористым в отношении Соединенных Штатов и их союзников.

Политики и деятели общественного мнения приняли нарратив о неспровоцированной российской агрессии. Это повествование предполагает, что Москва стремится подорвать демократические правительства во всем мире. Отношения с дружественными демократиями, такими как Израиль, Индия и Сербия, удобно игнорируются.

После неудачных попыток Москвы стать младшим партнером Соединенных Штатов в 1990-х годах российское международное поведение стало все более откровенным в новом столетии под руководством Владимира Путина. Однако, когда Россия развертывала военную силу, она ограничивала свою деятельность локальными гражданскими войнами, как в Сирии, или постсоветскими территориальными спорами непосредственно за пределами российских границ. В 2008 году грузинское нападение на российских миротворцев в Южной Осетии спровоцировало российские действия против Тбилиси. В Украине Путин применил то, что обычно называют гибридной войной, только после так называемой «цветной революции» 2014 года, когда Москва убедилась, что Запад пытается включить Украину в свою сферу влияния.

Более того, давление, которое эта политика окажет на Россию, скорее всего, вызовет яростную реакцию Москвы. Российская военная доктрина допускает первое применение ядерного оружия, если на карту поставлено выживание государства и его вооруженных сил. Если конфликт разразится в Прибалтике или на востоке Украины, любое крупномасштабное вмешательство сил НАТО, скорее всего, потребует подавления российского командования и средств ПВО вокруг Москвы и Санкт-Петербурга. Результат нетрудно представить.

Санкции в некоторых обстоятельствах являются полезным инструментом, если предполагается, что они не просто изолируют и ослабляют Россию, но и стимулируют более гибкое поведение России. Россия явно хотела бы, чтобы санкции были сняты или, по крайней мере, получили существенное облегчение. Она не может и не должна ожидать, что это облегчение придет без подлинной взаимности со стороны Москвы.