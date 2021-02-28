«Музыкальная интуиция»: в этом шоу отогревают зачерствевшие сердца

Кто бы мог подумать, но вечерний ТНТ все чаще становится приятным, нестыдным времяпрепровождением

Вокальные телешоу переживают ренессанс: каждый канал непременно хочет завести свое. Еще и бронзовый, чуть тронутый мхом «Голос» все так же звонок, пусть это уже и не самая популярная передача страны, а на другом канале уже с энтузиазмом громоздят стену на сто человек («Ну-ка, все вместе!»), пока еще на одном переодевают вокалистов в костюмы зверюшек, продуктов и предметов обихода («Маска»). О вкусах можно спорить, но факт: российскому телезрителю песня жить помогает.

Телевизионщики изобретают все новые и новые игровые интриги (когда просто поют, это скучно). Последнее точнейшее попадание - «Музыкальная интуиция» на ТНТ. Формат придумали где-то не у нас (кажется, во Франции), но он идеально подходит для канала, где любят подурачиться. В свое время «Голос», где жюри отбирает участников на слух, не видя поющего, выглядел революционно, но тут пошли еще дальше: игрокам нужно решить, умеет человек петь или нет, только по тому, как он открывает рот под фонограмму. Его и не видно, и не слышно — есть только силуэт человека за ширмой.

В пересказе сюжет кажется редким идиотизмом, согласен. Всякого рода дурацких развлекух на ТНТ полным полно; смотришь — вроде иногда и в самом деле смешно, но в целом ничего особенного. Но в «Музыкальной интуиции» неожиданно нашлось то, чего публика ждет от любого зрелища со времен древнегреческого театра — катарсис.

Вообразите: члены звездных команд (а там Лазарев, Варнава, Дорогов, Соболев и пр. - в общем, привычный тээнтэшный молодежно-суповой набор) решают, что вот такой-то человек - поющий. Ему дают микрофон, включается музыкальное сопровождение и… оказывается, что поет человек как большинство людей - никак, а впечатления от этого такие же, как от пенопласта по стеклу. Ясен пень, команда рвет друг на друге волосы, но в целом происходящее выглядит весело. И только.

Но иногда человек оказывается со слухом и голосом.И душой. В него не очень-то и верили, а он как дал жару. В первом выпуске была девочка-программист - скромная, скромно одетая, выглядевшая на фоне привычно расфуфыренных звезд белой вороной. И… с первого куплета вернула всем веру в человечество. Просто самим фактом, что она есть — обычная девушка с прекрасным голосом, растворяющим свинцовые мерзости бытия. Не звезда и даже не студентка Гнесинки. Такого не случалось практически никогда в «Голосе», ставшем смотром матерых профессионалов, а в «Музыкальной интуиции» этих моментов было несколько. В какой-то момент Катя Варнава почти заплакала. Нечто бесплотное и прекрасное явилось ей и ее товарищам по игре — пришли народ профессионально повеселить, а тут такое. Заставляют быть настоящими, не по сценарию.

И что ценно, вся программа - сплошные качели: от чистой ржаки (это тоже необходимо в наш суровый век, тут у ТНТ нет конкурентов) к небесному откровению и обратно - чтобы высокий пафос не деревенел, не становился слишком осязаемым, будничным и вульгарным, как репризы уставшего от всего Дмитрия Нагиева.

Кто бы мог подумать, но вечерний ТНТ все чаще становится приятным, нестыдным времяпрепровождением. А всего-то надо было закрыть «Дом-2», концентрированно воплощавший лицемерие, давно ставшее фундаментом современного телевидения вообще.