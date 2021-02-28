Демократы хотят разорить Трампа

Дональд Трамп обеднел после своего президентского срока. Фото: REUTERS

Из своего 4-летнего президентства Дональд Трамп вышел не только политически потрепанным лузером, но и изрядно обедневшим человеком, насколько это понятие можно применить к миллиардеру. Их - миллиардов долларов - у него сейчас осталось два с половиной (в 2016 году, перед приходом в Белый дом, состояние Трампа, по разным источникам, оценивалось в 4-7 миллиардов). Сейчас Дональд занимает 339-е место в списке богачей журнала «Форбс», причем лишь за прошлый год он скатился в рейтинге сразу на 64 позиции.

И это еще не дно, предупреждают осведомленные американские СМИ: недруги экс-президента из стана демократов задумали разорить его вчистую, «разжаловав» в простые миллионеры, если не хуже. Столь коварным способом они собираются убить сразу двух зайцев: отомстить «рыжему выскочке» за унижение, которому он подверг их неприкасаемую элиту, и лишить его средств на участие в новой президентской гонке, дабы не повторился кошмар 2016 года.

Как демократы собираются расправиться с Трампом? Науськать на него прокуроров, готовых обвинить магната в налоговых махинациях. Ведь он больше не является действующим президентом и не защищен от юридического преследования. «Годами высказываются обвинения в том, что Трамп использовал налоговые трюки, переоценивая свои активы, чтобы получить выгодные займы, и преуменьшая свою собственность, чтобы платить меньше налогов», - пишет немецкий журнал «Фокус». - «Если Трампу будет предъявлено обвинение, ему придется защищаться долго и дорого».

Другой фронт против экс-хозяина Белого дома будет открыт в Нью-Йорке, где сосредоточена основная часть принадлежащей миллиардеру дорогой недвижимости. Он владеет там многочисленными «Трамп-башнями» (небоскребами, отданными под офисы и жилье), а также крытыми автопарковками. Из-за пандемии и экономического кризиса стоимость аренды и так упала на 20%, многие квартиры и служебные помещения пустуют. А теперь наступление на Трампа начала и контролируемая демократами городская администрация. Она сообщила, что прекращает все деловые отношения с «королем недвижимости» Нью-Йорка. Вслед за этим практически все компании, арендовавшие площади в трамповских объектах, объявили, что начинают процессы по расторжению контрактов.

«Впрочем, Трамп не боится неудач и, вероятно, с оптимизмом смотрит в будущее. Он всегда был больше бизнесменом, чем политиком, и, вероятно, переживет и этот кризис», - пишет «Фокус».

Действительно, магнат дважды был банкротом, но всякий раз сумел восстановить и приумножить свои капиталы. Вот только от политики его теперь вряд ли отвадишь. Трамп тоже обуреваем местью, считая, что победу на президентских выборах у него внаглую украли. Так что, кто с кем поквитается в будущем, еще посмотрим.

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