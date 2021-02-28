Звезду «Мандалорца» Джину Карано выгнали из проекта и затравили после поста в соцсетях

Джина Карано Фото: кадр из фильма

Бывшая боец ММА из Техаса, очаровательная Джина Карано, широко известная зрителю в том числе и по сериалу «Мандалорец» (одна из сюжетных частей вселенной «Звездных войн»), пострадала за личное мнение. В самой демократичной стране мира исполнительницу роли Кары Дюн уволили из проекта после поста в тик-токе. В нем актриса решилась сформулировать мнение большинства здравомыслящих людей и сравнила агрессивную борьбу с расизмом, гендерным и сексуальным неравноправием с гонениями на евреев периода 30-х годов XX века. Когда простые немецкие люди с остервенением накидывались на несчастных представителей еврейского народа.

Актриса сравнила агрессивную борьбу с расизмом, гендерным и сексуальным неравноправием с гонениями на евреев периода 30-х годов XX века. Фото: СОЦСЕТИ

— Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи… даже дети, — подчеркнула Карано. — Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того, чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты могли легко собрать тысячи евреев, правительство сначала заставило своих соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то из-за их политических взглядов?

Студия Lucasfilm, выпускающая «Мандалорца», тут же расторгла контракт с актрисой: «мы не планируем работать с ней в будущем». Хотя та же самая компания планировала выпустить отдельный сериал, посвященный судьбе Кары Дюн, в котором Джина должна была сыграть главную роль. Актерское агенство UTA, представлявшее интересы Карано, тоже отошло в сторону — и прекратило сотрудничество с американкой. Но и этого оказалось мало!

Популярнейшая компания Hasbro, выпускающая реалистичные игрушек по мотивами известных фильмов и сериалов, тоже отказалась от выпуска фигурок с героиней Джины Карано из «Мандалорца». Хотя предзаказ показал ажиотажный спрос на Кару Дюн — все заявленные экземпляры были распроданы. Но теперь их отзовут, а деньги вернут покупателям.

Компания Hasbro отказалась от выпуска фигурок с героиней Джины Карано из «Мандалорца».

Разумеется, все это прошло не тихо и интеллигентно — и спровоцировало волну негодования. Одна часть общества начала активно травить Карано в соцсетях, поддерживая и распространяя хэштег «Увольте Джину Карано» (#FireGinaCarano); другая — наоборот, создала петицию в поддержку актрисы и требует вернуть Джину в проект, тиражируя хэштег «Мы любим Джину Карано» (#weloveginacarano).

Поклонники создали петицию в поддержку актрисы и требуют вернуть Джину в проект. Фото: REUTERS

— Пост не был создан для подстрекательства к насилию или выражения дискриминации или ненависти к какой-либо конкретной группе, — говорится в петиции. — И теперь любимую актрису уволили за то, что она высказывала свое мнение. Эта петиция адресована руководству Disney. Почему вы не можете просто оставить политику вне индустрии? Восстановите Джину Карано. Увольнение — это несправедливо!

Профессиональная (в прошлом) боец смешанных единоборств Карано держать удар умеет Фото: Instagram.com

Профессиональная (в прошлом) боец смешанных единоборств Карано держать удар умеет (14 поединков — 12 побед). Она не стала плакаться и жаловаться на распространенные в Америке преследования за отличное от конъюнктуры мнение, а просто пообещала сконцентрироваться на собственном проекте, который давно хотела запустить.

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