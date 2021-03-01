Чучхейская quasi-дрезина, Роман-мореход и Жюль Верн, возрождение кумпанств, судьба марийского Медичи и шотландские стрелки на Средней Ахтубе

Российские дипломаты покидают Северную Корею на дрезине. Фото: REUTERS

Чтобы покинуть КНДР российские дипломаты и члены их семей (всего восемь душ), использовали самодельную дрезину. Не следует понимать, что на дрезине они ехали от самого Пхеньяна. Сперва 32 часа на пятьсот веселом поезде внутреннего сообщения – строительство TGV по японскому или китайскому образцу в Стране утренней свежести пока не предусмотрено, затем еще два часа на автобусе, затем пограничный ж.-д. мост через реку Туманную, который и пришлось преодолевать на дрезине.

Впрочем, дрезина – это слишком сильно сказано. Обыкновенно так называют колейную тележку, либо снабженную мотором – это как высший класс, -- либо приводимую в движение мускульной силой человека. Ногами – велодрезина, или руками – рычагом, толкаемым туда-сюда.

Туманная же дрезина, построенная на основе учения чучхе – это простая четырехколесная тележка, приводимая в движение пердячим паром. 3-й секретарь посольства РФ Сорокин лично толкал quasi-дрезину, преодолевая километровый путь до русской границы.

Вероятно, в КНДР сильна любовь к ж.-д. архаике. Блестящий полководец Ким Чен Ын использует для передвижения унаследованный от дедушки бронепоезд, а дипломатам, по роду службы заброшенным в Северную Корею, приходится использовать чучхейскую дрезину. Впрочем, дипломатическая служба сродни военной – в смысле, что секретари посольства и члены их семей стойко преодолевают тяготы и лишения походной жизни.

Чтобы покинуть КНДР российские дипломаты и члены их семей (всего восемь душ), использовали самодельную дрезину. Фото: REUTERS

У эффективных и даже суперэффективных, судя по их несметному богатству, предпринимателей, именуемых также олигархами, другая транспортная проблема. Подобно тому, как в начале XX века великие европейские державы развернули гонку военно-морских вооружений, теперь, в начале XXI в. гонку дредноутов развернули российские олигархи, первым из которых является Роман-мореход (Р. А. Абрамович). На верфях в Бремерхафене для него достраивается новая 145-метровая яхта "Солярис" – ее спустят на воду в ближайшие месяцы. "Даже у королевских семей на Ближнем Востоке таких нет", -- отмечают, восхищенные эксперты.

Олигархическая любовь к мореплаванию вдохновляла еще фантазию Жюля Верна. В 1895 г. вышел его роман "Плавучий остров". Однако, будучи научным фантастом, Жюль Верн построил сюжет романа на сильном допущении, что богатейшие олигархи испытывают склонность – совершенно как голодранцы усих окраин -- сгопываться до единой кучки. На плавучем острове "Стандард Айленд" собираются для совместного сожительства все богатеи мира. Примерно, как сейчас вместе собрались бы Илон Маск, В. О. Потанин, все тот же Р. А. Абрамович, филантроп Сорос и решили бы вместе жить-поживать.

Что у Жюля нашего Верна кончилось тем, что одни олигархи велели плыть на запад, другие на восток. В результате их невежественного и противоречивого вмешательства могучие моторы разорвали остров надвое, тем олигархическая утопия (даже и в двояком смысле слова) и завершилась. Нынешним олигархам с их глубоким индивидуализмом это не грозит.

Но есть другая угроза. Морская олигархическая гонка может возродить петровскую идею кумпанств, т. е. товариществ, добровольно наступя на горло составленных из купцов для отбывания повинности постройки военно-морских судов. Авианосец "Роман Абрамович", ракетный крейсер "Алишер Усманов" etc. Правда, при Петре I кораблестроительная деятельность кумпанств оказалась на практике весьма неудовлетворительной, и затея, громко начатая в 1696 г., была тихо прекращена уже в 1700 г. Но денег, наверное, попилили изрядно.

Строительство яхты Solaris бизнесмена Романа Абрамовича на верфи Lloyd-Werft в немецком Бремерхафене. Фото: Sina Schuldt

Впрочем, три века спустя начальство может решить, что в цифровой экономике дело пойдет гораздо лучше, чем в XVII веке и возродит корабельную повинность. С Романом-мореходом нам и 6-й флот США будет не страшен.

Но, конечно, общественно полезная деятельность богатых и сильных бывает сопряжена с разными проблемами. Глава республики Марий Эл Л. И. Маркелов поставил в столичном городе Йошкар-Ола (быв.Царево-Кокшайск) статую флорентийского герцога Лоренцо Великолепного, который покровительствал искусствам, и сам в своей деятельности явил себя совершенным марийским Медичи, воздвигая здания чудной архитектуры по лучшим средневековым образцам. В итоге, обвиненный в растрате марийской казны на всякие художества, Глава получил 13 лет лишения свободы.

Подражание Медичи уже не впервые плохо заканчивается. Баварский король Людвиг II Виттельсбах был предтечей Маркелова, строя причудливые замки в горной местности, чем дотла разорил казну королевства. Министры взбунтовались, отрешили Людвига, как недееспособного, после чего король утонул в Штарнбергском озере, что близ Мюнхена (сейчас полчаса на электричке). Сам утонул или его утонули – история умалчивает.

Поскольку через марийскую столицу протекает река Малая Кокшага, в черте города подпруженная с образованием водохранилища, глава Марий Эл рисковал повторить судьбу баварского Медичи. Так что 13 лет еще не худший вариант, тем более, что может и скидка выйдет.

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Стремление вести дела по-средневековски вообще делается все более популярным. Волгоградская фирма "Грасс", расположенная в пос. Средняя Ахтуба и производящая изделия автохимии, объявила набор охранников, поставив условием умение стрелять из лука. Причем желательно, чтобы абитуриенты были рождены под знаком Стрельца.

Сам процесс охраны будет выглядеть таким образом, что лица, проникшие на производственную территорию с целью хищения автокосметики, будут обстреливаться из лука, однако не до смерти – судьба мученика св. Себастьяна воришкам не грозит. По замыслу руководства, стрелы будут снаряжены усыпительным веществом, и усыпленных грабителей лучники будут то ли выносить за территорию, то ли отдавать в руки бизнесменов.

Очевидно, все будет как в Париже XV в. при Людовике XI. Тот тоже набирал шотландских стрелков в свое охранное подразделение, сотрудники которого пользовались соцпакетом, получали белую зарплату etc. Так парижский шик дошел даже и до нижневолжских степей.