"Контракт на эксклюзив и интервью по дружбе": телеведущие Андрей Малахов и Лера Кудрявцева раскрыли, сколько получают звезды за участие в телешоу

Андрей Малахов и Лера Кудрявцева каждую неделю выдают эксклюзивные интервью со звездами в своих телешоу Фото: Instagram.com

Визиты звезд на телевизионные шоу с рассказами о личной жизни часто оплачиваются. Откровения вдов после смерти звездных мужей, обманутых знаменитых супругов и даже признания любимых народом артистов о любовных подвигах юности звучат не просто так. А за вознаграждение. Но гонорары на передачах о звездах за последний год стали значительно скромнее – экономят в эпоху пандемии и на телевидении. Если раньше Эммануилу Виторгану за рассказ о новорожденной дочери платили 1 млн. 800 тыс. рублей, а дочери Марии Шукшиной за откровения о семейных проблемах рекордные для ток-шоу 2 млн. рублей, то в нынешнем телесезоне вдовец Валентины Легкоступовой, кочующий с одного телеканала на другой, может рассчитывать на гонорары от 200 до 300 тыс. рублей за передачу. Чтобы заработать 500 тыс. рублей, нужен громкий эксклюзив. К примеру, как откровения Владимира Конкина и членов его семьи после гибели дочери народного артиста.

Зарубежные звезды об этом пока не знают. Вот собралась звезда турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли прилететь в нашу страну, а ее менеджеры запросили за интервью в российских ток-шоу $30 тыс. (2 млн. 200 тыс. руб.). «Кто ее помнит? Кто ей заплатит такие деньги?!» - справедливо возмущались в эти выходные Андрей Малахов и его коллеги. Гонорары звезд на телешоу популярный российский ведущий ток-шоу Андрей Малахов с экспертами и коллегами обсудил на платформе Clubhouse (социальная сеть, в которой пользователи общаются в онлайн режиме с помощью голосовых сообщений). Комментируем и поясняем самые интересные тезисы по этой теме.

Торговля за артистов

В шоу-бизнесе друзей мало – известный тезис. Поэтому часто случается, что звезду с одного канала переманивают на другой – предложив гонорар или повысив сумму уже существующего.

Ситуация №1.

Андрей Малахов рассказал похожую ситуацию: «Мы готовили интервью с Ириной Муравьевой к ее юбилею за несколько лет – уговаривали, посылали цветы, поздравляли со всеми праздниками, присылали вопросы, ходили на спектакли. И в последнюю минуту героиня передумала. Ценовая договоренность была – незначительная. Понятно, что для юбилея такой звезды было не жалко (речь о небольшом гонораре — прим. Авт.). В последнюю секунду договоренность была разрушена, потому что конкуренты принесли просто наличные деньги в чемодане».

Команда Малахова тогда торговаться не стала. Программу «Привет, Андрей!» с Муравьевой сняли год спустя, и рейтинг ее телесмотрения оказался выше, чем у конкурентов годом раньше.

Ситуация №2.

Повысить гонорар звезда может, подписав не просто договор с телевизионщиками, а заключив «эксклюзивное соглашение». Оно предполагает запрет появляться на других каналах в течении какого-то периода. Был период, когда одна из экс-жен Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская появлялась только на канале «Россия», а другая экс-супруга народного артиста Татьяна Власова на Первом канале.

Вдовец певицы Валентина Легкоступовой Юрий Фирсов — сначала заключил эксклюзивный контракт с одним телеканалом, а потом такой же — с другим. Фото: кадр канала «Россия».

Эксклюзив всему голова!

Ситуация №1.

Андрей Малахов пояснил: «Многие каналы подписывают такое соглашение если делают какое-то эксклюзивное интервью. Подписывается либо на месяц, либо на неделю или две. Когда чувствуют, что тема горячая – на три месяца. Понятие «эксклюзивность» ввел журнал «Караван историй» – они часто делают интересные интервью, которые потом хотят получить и телевизионщики в свои программы. А у «Каравана истории» по контракту – герой два месяца после выхода журнала не имеет права никуда ходить. Герой может подписать «эксклюзивные права». Но когда нарушит их – захотят ли с ним судиться? Например, у нас (речь о программе «Прямой эфир» - прим. Авт.) были эксклюзивные права с вдовцом Валентины Легкоступовой. Дальше он пошел заключил такой же контракт с конкурентами – дальше он забыл, что с ними заключил и к нам опять пришел. Ради чего идти с ним в суд и тратить время?»

Ситуация №2.

В обсуждении принимала участие Лера Кудрявцева. Ведущая телепроекта «Секрет на миллион» сообщила, что в ее телепроекте звезды заключают контракт, по которому не имеют права до выхода шоу обнародовать записанные эксклюзивы. С артистами, которые нарушили данные соглашения, идут судебные процессы.

Один из участников беседы актер Стас Садальский сообщил, что его знакомая артистка Татьяна Васильева получила за участие в шоу «Секрет на миллион» около миллиона рублей, на которые потом сделала себе новые зубы.

Тарзан со своими дорогими откровениями вышел в шоу «Осторожно, Собчак!» По слухам за интервью на НТВ он просил 2 миллиона рублей. Фото: кадр шоу «Осторожно, Собчак!»

Денег нет! Спасает дружба

Расценки на участие звезд в телешоу за последний год упали, но не все артисты к этому привыкли. Поэтому по привычке хотят много, но редко получают искомое. Кто-то из-за этого предпочитает давать признание в популярных шоу на YouTube – хотя там платят очень редко, только если тема по прогнозам команды принесет огромные просмотры.

Ситуация №1.

Андрей Малахов пересказал известную в закулисье телевизионных продюсеров ситуацию: «Недавно была громкая история с Королевой и Тарзаном. Понятно, что в мире ТВ все друг друга знают. Еще Глушко не вышел из вашей редакции (Малахов обращался к Кудрявцевой – прим. Авт.), куда он зашел и сказал, что готов рассказать про свой секс и любовницу за 2 миллиона рублей – пока он ехал на лифте, все уже знали об этом. Вот цена. Все все знают и принимают эти правила игры…» Ни на одном телеканале данный гонорар Тарзану не стали платить. В итоге откровения звезды стриптиза и его супруги вышли на YouTube в шоу «Осторожно, Собчак!» - Ксения получила приличные, но не самые большие цифры. У первой серии интервью об измене Тарзана Наташе Королевой 3,8 млн. просмотров, у второй серии - 2,1 млн.

Ситуация №2.

Команда Лауры Джугелия делает сайт и шоу о звездах на YouTube. Лаура рассказала, что о гонораре за интервью просили их за последнее время лишь три звездные персоны: «Телеведущая Екатерина Андреева, исполнители Богдан Титомир и Ганвест выставили счет. Остальные либо соглашались бесплатно, либо отказывались». От интервью за деньги команда Лауры отказалась.

Ситуация №3.

Часто интервью с героями, которые их предпочитают не давать, случаются благодаря личным договоренностям. В конце декабря 2020-го года народный артист Андрей Мягков приехал домой, в гости к Андрею Малахову – хотел познакомиться с сыном телеведущего 3-летним Сашей. Встреча состоялась. Хотя и не было предварительной договоренности об интервью – визит был дружеским, Андрей Васильевич был в прекрасном настроении и согласился записать часть беседы на камеру и ответил на вопросы Малахова. Эфир планировался позже. Но неожиданная смерть Андрея Мягкова стала поводом, чтобы выдать отрывки беседы в «Прямой эфир» по трагическому поводу. Естественно, что данное общение не предполагало никаких гонораров.

Ситуация №4.

Так как нашим артистам платят теперь на эфирах не часто, они ищут альтернативный телезаработок. Так Стас Садальский сообщил в ходе обсуждения: «Дима Гордон зовет меня на интервью. Договорились что я приеду, и он 5 тысяч евро заплатит. А сейчас не пускают туда». Речь идет об украинском ведущем Дмитрии Гордоне.

Ценник

200 - 500 тыс. руб. – эксклюзивные интервью от членов семьи после смерти звезд или артисты – участники скандальных историй (родственники Валентины Легкоступовой, Владимира Конкина, Бориса Грачевского, Любови Успенской).

100 – 150 тыс. руб. – интервью звезд 90-х (Татьяна Васильева, Елена Проклова).

50 – 100 тыс. руб. – непубличные участники историй со звездами (ДТП Михаила Ефремова).

20 – 50 тыс. руб. – частые участники ток-шоу на разные темы (Дана Борисова, Эвелина Бледанс, певец Данко).

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