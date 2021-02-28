Профессор Альтштейн объяснил отличия вакцины “Спутник Лайт” от “Спутника V”

Чем отличаются “Спутник Лайт” и “Спутника V” Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины “Спутник Лайт”. А параллельно в Москве стартовало тестирование этой вакцины с участием добровольцев. Что представляет собой “Спутник Лайт”? Чем отличается от “Спутника V”? И для кого предназначен? Об этом в эфире Радио “Комсомольская правда” (radiokp.ru) рассказал профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

- «Спутник Лайт» в отличие от “Спутника V“ - это однокомпонентный препарат (то есть для выработки иммунитета достаточно одного укола), он построен на аденовирусе 26-го типа, производить который легче, - говорит Анатолий Давидович. - И поскольку всего одна прививка включается в цикл вакцинации, то это сильно облегчает ситуацию. Ведь довольно много людей, которые получают первую прививку “Спутника V”, потом не ходят на вторую прививку. Такое явление существует. Кроме того, «Спутник Лайт» гораздо дешевле и его можно произвести в гораздо большем количестве. А сейчас очень важно ускорить темпы вакцинации и произвести для этого достаточное количество доз вакцины. В случае с двухкомпонентной вакциной, нужного количества мы получим не скоро.

- А с точки зрения формирования иммунитета «Спутник Лайт» такой же эффект дает?

- Эффект будет несколько слабее, но это для пандемии не имеет большого значения. Не так важно защищает ли вакцина на 90% или на 80%. И в том и в другом случае это вполне хороший результат. Я думаю, что эффективность вакцины “Спутник Лайт” в реальности будет порядка 70-80%. Зато появятся хорошие возможности для вакцинации большого количества людей.

- Есть категории населения, которым «Спутник Лайт» подходит больше?

- Эта вакцина по своей безопасности приблизительно такая же, как «Спутник V». И даже менее реактогенная, потому что там два компонента нужно вводить, а здесь только один. Это дает меньше побочных эффектов.

- А почему сразу не начали со «Спутника Лайт»?

- Исходная идеология была такая, что нужно дать максимальную иммуногенность. А совершенно очевидно, что она формируется, когда вы даете сначала одну инъекцию, потом, проходит какое-то время, чтобы иммунная система подготовилась и вы даете вторую дозу. Тогда получается наибольший иммунный эффект. А вот сейчас поскольку нужно учитывать разные стороны этого дела - и стоимость вакцины, и возможность быстро провести вакцинацию, и необходимость охватить большое число людей - то решено перейти вот на однократный препарат. Обычная вакцина «Спутник V» тоже сохраняется. И мы сейчас видим, что во всем мире практикуется такая схема с одним уколом. Вот есть вакцина AstraZeneca, она основана на двух вакцинациях, а параллельно в США разрешили к применению вакцину Johnson&Johnson, она основана на одной вакцинации, там тоже аденовирус 26-го типа. Эффективность оценена порядка 66-70%. Так что к этой идее прислушиваются во всем мире.

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