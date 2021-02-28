Анна Седокова со скандалом покинула шоу с Максимом Галкиным

Певица Анна Седокова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Седокова любит откровенничать о личной жизни. В настоящее время 38-летняя певица счастлива в браке с баскетболистом Янисом Тимма. Многодетная мама воспитывает троих детей от разных мужей и часто делится в блоге подробностями своих отношений с новым избранником, который ее просто обожает. Знаменитость не исключает, что может снова родить. А на днях исполнительница стала гостьей шоу с Максимом Галкиным. Вот только эфир обернулся скандалом.

Анна Седокова стала участницей передачи "Сегодня вечером". Телезрителям рассказали о непростом пути звезды к выстраданному счастью. Однако многодетной маме не понравился ролик о ее личной жизни в эфире Первого канала.

"Предвзятый сюжет. В нем постоянно говорится: «Она вышла замуж и сразу развелась». Мне кажется, что четыре года - это много. Да, кому-то повезло - он сразу нашел единственную любовь. У меня, к сожалению, так не вышло", - высказалась Седокова.

Она напомнила, что росла в бедной семье. "Отсутствие папы, мама, которая работала и пыталась нас прокормить, - конечно, отразились на мне", - поведала с грустью артистка.

Знаменитость отметила, что по сей день не доверяет мужчинам. "Я совершала ошибки. Но человек, который сделал этот сюжет, - он клеймит женщину и осуждает ее за то, что она пытается быть счастливой. Я должна была в 21 год уйти от мужа, который пил? И быть, как говорила моя мама, никому не нужная разведенная женщина?", - вопрошает Анна.

Максим Галкин возразил Седоковой. Он отметил, что в видео нет ничего, что могло бы опорочить Анну или представить ее в неблаговидном свете. Однако Седокова была непреклонна.

Звезда заявила, что из-за детей и мужчин вдоволь наплакалась. А свой нынешний брак с молодым мужем она буквально "выстрадала". По ее словам, Янис Тимма ни разу не упрекнул ее за откровенные снимки и детей от разных мужчин. Отметим, мужчина так влюбился в Анну, что ради нее бросил сына и жену, о чем рассказывала несчастная женщина.

Певица прямо посреди программы в сердцах заявила, что покидает студию. Максим попытался остановить фигуристую красавицу, пообещав, что гости студии и она могут посмотреть ролик с мамой Яниса. "Вы считаете, будет правильным после этого сюжета показывать маму моего мужа - самого светлого человека в этом мире?", - парировала Седокова. После чего демонстративно встала из-за стола и с гордо поднятой головой вышла из студии.

Стоит отметить, что за перипетиями в личной жизни вокалистки с трепетом следят не только ее самые преданные поклонники, но и светские хроникеры. Осведомлена о певице и блогер Лена Миро. Она уверена, что в настоящее время отношения Анны и ее молодого мужа крепки как никогда.

"От Седоковой еще никто, насколько мне известно, без ребенка не уходил! Не отпустит никуда она своего спортсмена. Это уже такая устоявшаяся традиция. Есть ли у Ани деточка от баскетболиста? Пока нету. Значит, никакого развода в ближайшей перспективе нет и быть не может. Не родив, певица не сможет рассчитывать еще на одни спортивные алименты. Что за жизнь без алиментов? Кушать не на что", - пишет в блоге Лена Миро.

Она уверена, что Анна обязательно подарит мужу ребеночка. "Кто-то работает сталеваром. Другой книги пишет, третий лечит людей. Анечка же рожает деточек. Давайте лучше обсудим, кого в этот раз родит Анечка: высокую - в папу - девочку или пухлого - в Анечку - мальчика?", - предложила Лена.

Напомним, у Анны Седоковой подрастают трое наследников от предыдущих отношений. Дочка Алина родилась в браке певицы с Валентином Белькевичем. Футболист умер в 2014 году. Потом у артистки появилась Моника. Ее отцом является Максим Чернявский. Экс-супруг отсудил дочку. Моника живет в США. Суд постановил, что Анна может навещать ребенка и брать с собой на отдых. Затем у Анны случился мимолетный роман с бизнесменом Артемом Комаровым, от которого она родила сына Гектора.