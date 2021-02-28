Встречаем сериальную весну: Трудовые будни комедиантки, Павел Майков с пистолетом и вампиры без Михаила Ефремова

Актрисы нового сериала "Девушки с Макаровым". Фото: телеканала ТНТ

Навалившийся на Россию этой зимой снег начинает сходить, а это значит, что новое настроение приближающейся весны должно вдохновлять. Однако если все же дожди вынудят вас сидеть дома — ничего страшного: в подборке «КП» представлены несколько интересных способов скоротать время.

«Чикатило»

Рабочее название проекта о Чикатило — «Явление зверя» Фото: кадр из фильма.

Когда-нибудь это должно было произойти. Художественный сериал про самого жуткого советского маньяка — расстрелянного за как минимум 43 убийства особой жестокости Андрея Чикатило. Немного странно видеть в качестве режиссера этого проекта Сарика Андреасяна («Тот еще Карлосон», «Защитники», «Девушки бывают разные»), но делать поспешные выводы все же не стоит. Вдруг получилось снять глубокую и достоверную драму о личности и преступлениях зверя? (рабочее название проекта — «Явление зверя»).

— Делать кино про человека недостойного намного сложнее, чем про достойного! — уверен режиссер. — Это предостережение для нас всех!

Где смотреть: ОККО, с 18 марта

«Вампиры средней полосы»

Теперь образ Святослава Вернидубовича — старого бессмертного кровососа — воплощает Юрий Стоянов. Фото: кадр из фильма.

Как и писала «КП» в прошлом году, Михаила Ефремова, начавшего сниматься в этом проекта в главной роли, конечно, вырезали.

Теперь образ Святослава Вернидубовича — старого бессмертного кровососа — воплощает Юрий Стоянов. Вместе с родственниками, такими же вампирами, герой обитает в лесах Смоленской области и старается питаться красной жидкостью, не нарушая паритет и заключенное с людьми соглашение. Референсом к созданию сериала стала новозеландская псевдодокументальная комедия «Реальные упыри» 2014 года.

Где смотреть: START, с 18 марта

«Девушки с Макаровым»

На ТНТ выходит проект с Павлом Майковым в главной роли. Фото: телеканала ТНТ

Третий по счету в этом году (наряду с сериалом «Отпуск» и фильмом «Пальма») проект с Павлом Майковым. Актер соскучился по профессии! В комедийном проекте звезда «Бригады» снова берется за пистолет. Он играет начальника уголовного розыска ОВД «Капотня» Макарова — жесткого, саркастичного женоненавистника, которому по велению судьбы в подчинение присылают аж четырех молодых выпускниц университета МВД. С ними Макарову и придется уживаться, попутно обучая профессии и исправляя их косяки. Помимо Майкова и плеяды начинающих актрис (одна из них даже — участница шоу «Голос»), в сериалах появятся пропавшие с радаров Олеся Судзиловская («Домашний арест») и Георгий Дронов («Воронины»).

Где смотреть: ТНТ, с 9 марта, 20.00

«Я не шучу»

Сериал «Я не шучу». Фото: кадр из фильма.

В 2018 году Джим Керри выпустил тончайшую трагикомедию в формате сериала «Я шучу», а в 2021 году мы отвечаем сериалом «Я не шучу». В главной роли — актриса и стендап-комик Елена Новикова, знакомая зрителю по проектам «Ольга», «Открытый микрофон» и Stand Up на ТНТ. Ей 51 год, чего комедиантка совершенно не стесняется, у нее три кредита, двое детей, двое бывших мужей и одна наклевывающаяся любовь. Все проблемы и рефлексии Новикова не стесняется обшучивать в стендап-выступлениях. Она живет открыто и максимально честно. В целом — Новикова показывает собирательный образ типичной русской женщины, бесконечно далекой от Мальдив и сконцентрированной на лямке, которую нужно тащить каждый день.

Где смотреть: Кинопоиск HD, с 4 марта

«Курорт цвета хаки»

Проект Первого канала возвращает любимчика аудитории Даниила Страхова. Фото: Первый канал

Проект Первого канала возвращает любимчика аудитории Даниила Страхова. Любой, даже самый посредственный, проект с актером почему-то пользуется диким спросом (одна из таких загадок — проект «Знахарь», второй сезон которого должен выйти в текущем году). Интересно, что будет с новой мелодрамой «Курорт цвета хаки». Страхов исполняет роль офицера Стрельцова, начальника погранотряда в тихом курортном городке. Любовь, преступления, предательства сослуживцев и конфликтный начальник — герою Даниила придется непросто.

Где смотреть: Первый канал, 1-4 марта, 21.30