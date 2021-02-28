«Курс рубля продолжит снижаться»: экономист дал прогноз, сколько будут стоить доллар и евро в марте

Специалисты прогнозируют дальнейшее падение рубля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В феврале курс рубля вел себя странно: весь месяц его кидало то вверх, то вниз. А в последние дни национальная валюта взяла курс на понижение: если середину февраля мы встретили с курсом 73 рубля 30 копеек за доллар, то к концу месяца американская валюта подорожала до 74 рублей 43 копеек. Евро за полмесяца взлетел на полтора рубля и теперь стоит 90 рублей 37 копеек.

- С одной стороны, нефть в конце февраля дорожала, это толкало курс рубля вверх. Но с другой стороны, тема новых санкций со стороны Евросоюза и США оставалась популярной, и из-за этого рубль падал. Отсюда и колебания курса, - объясняет Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа компании ФБК.

По словам эксперта, в ближайшее время на валютном рынке не стоит ожидать серьезных изменений к лучшему.

- На многие страны накатывает третья волна коронавируса. А это, как мы уже видели в прошлом году, обычно ведет к неопределенности на рынках и снижению спроса на энергоносители. Значит, цена на нефть вряд ли будет расти, - говорит Игорь Николаев. - Угроза новых санкций в ближайшее время тоже никуда не исчезнет. Поэтому с большой долей вероятности ослабление рубля продолжится. Думаю, в марте доллар будет стоить 76-77 рублей, евро - 92-93 рубля. А укрепления курса рубля можно ожидать ближе к маю.

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