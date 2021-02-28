Соболев — после поражения от «Рубина»: «Зобнин извинился и в перерыве, и в конце матча»

Игроки "Спартака" Александр Соболев и "Рубина" Карл Старфельт (слева направо) в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Рубин" (Казань). Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Московский «Спартак» не сумел воспользоваться подарками от ЦСКА и «Зенита» и подобраться к лидирующей позиции в таблице Премьер-Лиги. «Рубин» оказался сильнее красно-белых. Помогло удаление Романа Зобнина на исходе первого тайма, смена игровой схемы москвичей и не лучшие игровые кондиции новичка Квинси Промеса.

Одним из тех, кто мог бы повлиять на ситуацию, был Александр Соболев. Нападающий даже сумел внести мяч в ворота «Рубина», но гол был отменён из-за офсайда. Соболев прокомментировал поражение от «Рубина», стараясь обходить тему судейства в матче.

— Вообще никак не хочется комментировать судейство. Я в раздевалке посмотрел эпизод с моим голом — да, был офсайд.

На сегодняшний матч, в первую очередь, повлияло удаление. Играли довольно неплохо, первый тайм подошёл к концу — и удаление. Мы вышли, сразу пропустили, и уже вдесятером отыгрываться было сложно.

У них игрока удалили, и тоже стало меньше моментов. Но «Рубину» удалось нас подловить на контратаке и забить второй гол.

Роман Зобнин извинился и в перерыве, и в конце матча. Это эмоции, бывает такое, — рассказал Соболев.

«Спартак» не забивает четвёртую игру подряд. Единственное результативное действие в этих матчах для красно-белых сделал защитник «Зенита» Деян Ловрен, отличившийся автоголом в дерби двух столиц. Соболев, как нападающий, несёт ответственность за результативность команды. Правда, сам Александр признался, что ему трудно ответить на вопрос о голах, потому что он не играл в предыдущих матчах.

— Я не играл те два матча, начал только после зимнего перерыва. Что могу сказать? Так бывает. Мне кажется, надо забить, и нас прорвёт.

Мы поменяли схему на сборах. Я уверен, это не продолжение прошлогодней серии. Просто так получилось. Опять же, всё сваливать на удаления и пенальти неправильно. Сегодня мы играли неплохо, но есть в чём прибавлять, — уверен нападающий «Спартака».

Ещё одна тема, которая крутится вокруг «Спартака» — уход Доменико Тедеско по окончанию сезона. Соболев сказал, что несмотря на уход, Тедеско никак не изменился.

— С чего вы взяли, что он поменялся? Точно такой же тренер, ничего не изменилось. Не понимаю, о чём вы говорите.

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