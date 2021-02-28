Мир в команде Тутберидзе: Дарья Усачева похвалила Майю Хромых, которая ее обыграла в финале Кубка России

Победительницы Кубка Первого канала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14-летняя фигуристка Дарья Усачева заняла третье место в финале Кубка России по фигурному катанию 2021. Однако же, из-за возрастных ограничений она, как и ее подруги по "Хрустальному" Камила Валиева и Майя Хромых, не смогут попасть в сборную России на взрослый чемпионат мира. За свой прокат Усачева получила 229,71 балла. Но - похвалила Майю Хромых, которая обошла ее по итогам двух выступлений.

- Удивляет то, что тебя обогнала Майя Хромых? - спросили у Даши журналисты.

- Не удивляет. Майя откатала чисто, значит для нее это правильно.

Получается, у нового поколения сильных фигуристок команды Этери Тутберидзе - мир и уважение друг к другу.

Победители и их тренеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сезон завершен теперь, получается?

- Да.

- Скажи, как ты отдыхаешь?

- Обычно один день выходной и провожу его по-разному. Когда есть настроение, то - отдыхаю от всего дома, когда есть - то сходить и погулять, провести время с мамой, друзьями. Ну, по-разному.

Когда же у Дарьи спросили по поводу лучшего для нее элемента, то она сказала:

- Я в принципе пока не ощущала такого "своего" элемента, что им очень довольна. Лично мое мнение, что каждый элемент, и можно и я могу сделать лучше. И это все может происходить по-разному. Я никогда не буду спорить с оценками судей. Минус это, или же плюс. Как судьи посчитали, значит так и правильно. У нас с тренерами на каждый элемент идет особое внимание.

Дарья Усачева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом сезоне, напомним, из-за коронавирусных ограничений не проводится много турниров по фигурному катанию. В том числе "жертвой" пал чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Турнир 2020 года, к слову, успели провести до наступления пандемии. И тогда Усачева заняла второе место, уступив Камиле Валиевой.