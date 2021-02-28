"Громко сипел, ворочался, присвистывал": "уставший мужчина" сорвал спектакль Александру Домогарову

Актер Александр Домогаров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Домогаров никогда не комментирует свою личную жизнь, а вот о творчестве говорит с удовольствием. Знаменитый актер много лет служит в Театре Моссовета. На сцене артист предстает в разных образах. Сейчас спектакль "Ричард III", где главную роль исполняет Александр Юрьевич, каждый раз проходит с аншлагом. Вот только недавно произошел инцидент, о котором Домогаров не стал молчать.

Александр Домогаров рассказал о вопиющем случае в театре. Один из зрителей, сидевший прямо во втором ряду, сорвал спектакль. "Спектакль сделал один зритель, мужчина. Он находился, не сидел, а именно находился во втором ряду. Я не очень понимаю зачем «уставшему мужчине» идти в театр. Он вертелся, нагибался, прятал голову, проваливался в сон в первом акте. Я ему читал прямо в глаза монолог, а он громко сипел, ворочался, кашлял, присвистывал. Наверно, я ужасно играл! Может быть", - посетовал 57-летний актер в блоге.

По его словам, "уставший мужчина" отвлекал внимание не только зрителей, но и игравших на сцене артистов. Александр Юрьевич признался, что надеялся не увидеть этого ценителя классики во втором акте, однако не тут-то было. Он по-прежнему сидел на своем месте.

Домогаров предположил, что странный зритель пришел в театр не один. Впрочем, когда артисты вышли на поклоны, "уставшего мужчины" в зале уже не было.

"Честно хотел ему сказать, что он сорвал спектакль лично мне. У меня руки опускаются, когда я вижу такого зрителя. А на него нельзя не обратить внимания - громкий храп и ворочанье на кресле при 50% рассадке во втором ряду заметны. Мужчины, не ходите в театр «уставшими»", - обратился артист ко всем неравнодушным.